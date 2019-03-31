Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Son

Gümüşhane Son

35 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 85Toplam Seçmen : 23.948Açılan Sandık : 73Açılan Sandık Oranı : % 85,88Kullanılan Oy : 16.339Geçerli Oy : 15.871Katılım Oranı : % 79,65PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİERCAN ÇİMEN% 49,697.887MHPSABRİ VARAN% 30,264.802İYİ PARTİMUSTAFA CANLI% 11,731.862CHPBEDRİ AĞAÇ% 6,911.

Gümüşhane Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 85
Toplam Seçmen : 23.948
Açılan Sandık : 73
Açılan Sandık Oranı : % 85,88
Kullanılan Oy : 16.339
Geçerli Oy : 15.871
Katılım Oranı : % 79,65


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERCAN ÇİMEN% 49,697.887
MHPSABRİ VARAN% 30,264.802
İYİ PARTİMUSTAFA CANLI% 11,731.862
CHPBEDRİ AĞAÇ% 6,911.097
SAADET PARTİSİŞERİF ERDAL% 0,97154
BTPCOŞKUN GÜNDÜZ% 0,1423
TKPFİKRET İŞERİ% 0,1118
DSPSİBEL KÜÇÜKKAPDAN% 0,0914
DİĞER% 0,0914
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

KELKİT

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 71,53


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAZİZ NAS% 50,593.285
ÜNAL YILMAZÜNAL YILMAZ% 46,773.037
BTPYUSUF YILMAZ% 1,1273
CHPOSMAN YEGİN% 1,1172
SAADET PARTİSİSITKI YAZICI% 0,426
KÖSE

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 85,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPTURGAY KESLER% 55,87904
AK PARTİŞERİF AYGÜN% 43,45703
SAADET PARTİSİYUSUF KORKMAZ% 0,254
BTPTİMUR ÇEÇEN% 0,254
DİĞER% 0,193
KÜRTÜN

Açılan Sandık Oranı : % 41,67
Katılım Oranı : % 90,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPENVER ŞEN% 61,6640
AK PARTİAHMET KANAT% 36,86383
CHPMAHMUT ÇAĞLAYAN% 1,1512
SAADET PARTİSİMEHMET BEDİRHAN AKTAŞ% 0,192
BTPALİ HAYDAR TOPCU% 0,192
ŞİRAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 64,32


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUTLU ÖZEL% 52,652.267
AK PARTİYAVUZ ALTIPARMAK% 43,851.888
CHPHÜSEYİN KAYA% 2,2195
SAADET PARTİSİHAYRETTİN KILIÇ% 1,1148
BTPİSMAİL KAYA% 0,198
TORUL

Açılan Sandık Oranı : % 43,75
Katılım Oranı : % 73,04


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPEVREN EVRİM ÖZDEMİR% 58,73609
AK PARTİNİDAİ KÖROĞLU% 39,34408
SAADET PARTİSİHÜSEYİN YILDIRIM% 1,5416
BTPGÜRBÜZ ÖZTÜRK% 0,394

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:38 Kaynak: AA

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