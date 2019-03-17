Gümüşhaneli Şehit Taşkın Temel'in Cenazesi Uçakla Trabzon'a Getirildi
26 dakika önce
Gümüşhaneli Şehit Taşkın Temel'in cenazesi uçakla Trabzon'a getirildiTRABZON - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in naaşı memleketi Gümüşhane'ye gönderilmek üzere uçakla...
Gümüşhaneli Şehit Taşkın Temel'in cenazesi uçakla Trabzon
'a getirildi
TRABZON - Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in naaşı memleketi Gümüşhane'ye gönderilmek üzere uçakla Trabzon'a getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Gümüşhane'nin Kürtün
ilçesine bağlı Günyüzü
köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in naaşı uçakla Trabzon getirildi. Trabzon Havalimanı'nda yapılan uğurlama törenine şehidin babası Mehmet Temel
, annesi Cemile Temel, kardeşleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, Trabzon İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Halil Şen
, protokol üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Anne
Cemile Temel ve kızları, kardeşlerinin arkasından gözyaşı dökerken, şehidin erkek kardeşi Şaban Temel sinir krizi geçirdi. Şehit Taşkın Temel'in cenazesi Kürtün Belediyesi'nin cenaze aracına konularak memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:29 Kaynak: İHA
Irak'ın Kuzeyinde 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor
Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız
Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi