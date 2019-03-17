Son Dakika Haberleri: Gümüşhaneli Şehit Taşkın Temel'in Cenazesi Uçakla Trabzon'a Getirildi

Gümüşhaneli Şehit Taşkın Temel'in Cenazesi Uçakla Trabzon'a Getirildi

26 dakika önce

Gümüşhaneli Şehit Taşkın Temel'in cenazesi uçakla Trabzon'a getirildiTRABZON - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in naaşı memleketi Gümüşhane'ye gönderilmek üzere uçakla...

Gümüşhaneli Şehit Taşkın Temel'in cenazesi uçakla Trabzon'a getirildi

TRABZON - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in naaşı memleketi Gümüşhane'ye gönderilmek üzere uçakla Trabzon'a getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in naaşı uçakla Trabzon getirildi. Trabzon Havalimanı'nda yapılan uğurlama törenine şehidin babası Mehmet Temel, annesi Cemile Temel, kardeşleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, protokol üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Anne Cemile Temel ve kızları, kardeşlerinin arkasından gözyaşı dökerken, şehidin erkek kardeşi Şaban Temel sinir krizi geçirdi. Şehit Taşkın Temel'in cenazesi Kürtün Belediyesi'nin cenaze aracına konularak memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:29 Kaynak: İHA

Irak, Gümüşhane, Trabzon, Genel
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