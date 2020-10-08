Gümüşhanespor için lig yeni başlıyor - Son Dakika

Gümüşhanespor için lig yeni başlıyor

08.10.2020 17:22
Gümüşhanespor için lig yeni başlıyor, System.String[]

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da teknik direktör Halim Karaköse, kadrolarına 22 oyuncu kattıklarını, takımın uyum sürecinden sonra ligi rahat bir yerde bitireceklerine inandığını söyledi.

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da teknik direktör Halim Karaköse, kadrolarına 22 oyuncu kattıklarını, takımın uyum sürecinden sonra ligi rahat bir yerde bitireceklerine inandığını söyledi.

Gümüşhanespor, ligin 4'üncü haftasında sahasında konuk edeceği Ergene Velimeşespor müsabakası hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekibin transfer yasağını kaldırmasının ardından kadrosuna 22 yeni futbolcu kattı. Ligin ilk üç haftasında kısıtlı kadro ile mücadele eden Gümüşhanespor, kadroya katılan yeni isimlerle lige yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Kulübün Tekke Köyü tesislerinde çalışmalarını sürdüren Gümüşhanespor'da teknik direktör Halim Karaköse, antrenman öncesi  takımın son durumu ile yeni transfer edilen oyuncuları değerlendirdi.

Teknik direktör Karaköse, Gümüşhanespor'da geçen sezon ve bu sezon başı sıkıntılı bir sürecin olduğunu hatırlatarak, "Bu sezon ise takımı toparlayarak ve sahaya çıkarak bazı sorunları aştık. Kulüp başkanımız Vahit Olgun bu konuda çok özverili çalıştı ve ona çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız büyük çaba sarf etti. Ligin ilk üç maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldık. Şuanda bakıldığın ise transfer yasağını açmış ve 22 yeni oyuncuyu kadrosuna katmış bir takımız. Bizim için lig yeniden başlıyor. Yeni oyuncularımızı en kısa zamanda takımla uyum sürecini geçmesi için çalışacağız. Bununda bir süresi var.  Bu süreç 2-3 hafta sürebilir. Takım uyum sürecinden sonra ligi rahat bir yerde bitireceğimize inanıyorum" dedi.Transferleri yaparken hazır olan oyuncuları tercih etmek istediklerini belirten Karaköse, "Kamp gören ama sonrasında takımından ayrılan oyuncularda oldu. Tüm oyuncularımızı hazırlamak için iki grup halinde antrenman yapıyoruz. Oyuncularımızın performanslarına göre de planlarımızı yapacağız. Hafta sonu Ergene Velimeşespor müsabakasından galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.SERCAN KAYA: GÜMÜŞHANE'DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUMGümüşhanespor'un yeni transferlerinden Sercan Kaya ise Gümüşhane'de olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Gümüşhanespor uzun bir görüşme sonucu anlaştık. Takımın transfer yasağı olduğu için geçen sezon anlaşmamıza rağmen gelememiştim. Bu sezona nasip oldu. Gümüşhane'de olduğum için çok mutluyum. Çok sıcak bir ortam, beni çok iyi karşıladılar. Karadeniz bölgesinde birçok takımda  oynadığım için bölge insanını tanıyorum. Şuana kadar her şey güzel gidiyor. Takımıza birçok yeni isim geldi. Bütün arkadaşlarımız kaliteli isimler. Gümüşhanespor'un başarısı için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gümüşhanespor bir diğer yeni transfer Yunus Şimşek de, "Gümüşhane'ye geldiğim için çok mutluyum. Büyük bir camiaya geldim. Gümüşhanespor daha önce şampiyonluk mücadelesi vermiş ve hedeflerini yüksek tutan bir kulüp. Bizde hedeflerin bilincindeyiz. Gümüşhanesspor'u hakkettiği yerlere çıkarmak istiyoruz.  Yeni kurulan bir takımız bu nedenle uyum sürecimiz var. En kısa süre içerisinde uyum sürecini geçireceğiz. Öncelikle hedefimiz bu hafta sonu oynayacağımız Velimeşe müsabakası, inşallah sahadan galibiyetten ayrılırız. Hocamızda hafta sonu forma verirse en iyi şekilde mücadelemizi sürdüreceğim. Pandemi süreci nedeniyle tribünde olamayan taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz, inşallah sahadan galibiyetle ayrılırız" şeklinde konuştu..

Gümüşhanespor için lig yeni başlıyor
Gümüşhanespor için lig yeni başlıyor
Gümüşhanespor için lig yeni başlıyor
Gümüşhanespor için lig yeni başlıyor
Gümüşhanespor için lig yeni başlıyor
Gümüşhanespor için lig yeni başlıyor
Gümüşhanespor için lig yeni başlıyor
Gümüşhanespor için lig yeni başlıyor

Teknik Direktör, Gümüşhanespor, Transfer, Karaköse, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gümüşhanespor için lig yeni başlıyor - Son Dakika Spor

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