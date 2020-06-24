Güncel sanat dünyası Kolekta'da - Son Dakika

Güncel sanat dünyası Kolekta'da

Bünyesinde 500'ü aşkın sanatçının 4 bin 500 eseri ile 40'a yakın sanat alanı ve güncel sergiler bulunduran Kolekta, sanatseverlerle buluştu.

Bünyesinde 500'ü aşkın sanatçının 4 bin 500 eseri ile 40'a yakın sanat alanı ve güncel sergiler bulunduran Kolekta, sanatseverlerle buluştu.

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Birçok sanattan örneklerin yer aldığı, Türkiye'nin çok kapsamlı online sanat platformu olmayı hedefleyen "kolekta.com.tr" açıldı.

Sitede resimden fotoğrafa, heykelden enstalasyona, özgün baskıdan desene, yeni medyadan seramiğe kadar sanatçıların güncel eserlerine erişme imkanı sunuluyor.

Türkiye'deki güncel sanat üretimini ve sergileri takip etmeye olanak sağlayan sitede, hem genç hem usta sanatçılarla ilgili kaynak oluşturulurken, bir yandan da güncel sanatın dijital bir arşivi tutuluyor.

Sitedeki galeriler arasında artSümer, Anna Laudel, Art On Istanbul, Bozlu Art Project, BüroSarıgedik, C.A.M Galeri, Ekavart Gallery, Evin Sanat Galerisi, Ferda Art Platform, Galeri/Miz, Galeri 77, Galeri Nev, Galeri Nev İstanbul, Galerin Selvin, Galerist, Krank Art Gallery, Labirent Sanat, Martch Art Project, Merkür Galeri, Mixer, Öktem Aykut, PG Art Gallery, Piartworks, Pilevneli Gallery, Pilot, Piramid Sanat, Sanatorium, Siyah Beyaz, The Empire Project, The Pill, x-ist ve Zilberman bulunuyor.

Bağımsız sanat alanlarında ise Daire Sanat, Evliyagil Dolapdere, Kasa Galeri ve Noks'un yer aldığı Kolekta, her ay sanat dünyasından konuk olan farklı isimlerin özel seçkilerini de öneri olarak ziyaretçilere sunuyor.

Kolekta'nın bu ayki özel seçkilerinde Derya Yücel'in "Ekosentrik Yaklaşımlar" seçkisi, Sarp Evliyagil'in seçkisi ve Yasemin Elçi'nin "Fotoğrafa nereden başlamalı?" başlıklı seçkisi yer alıyor.

Çok yakında İngilizce versiyonu da yayına girecek olan Kolekta, Türkiye'nin sanat dünyasını yurtdışına da açmayı hedefliyor.

İstanbul, Türkiye, Nev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güncel sanat dünyası Kolekta'da - Son Dakika

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