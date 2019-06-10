Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME 2 - Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı
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GÜNCELLEME 2 - Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı

8 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun mevkisi yakınlarında 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağının düştüğünü söyledi.
"Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü." diyen Karaloğlu, kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekiplerinin yaralılara ulaştığını belirtti.
Gerekli tüm çalışmaların yapıldığını bildiren Karaloğlu, "Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.
Olay yerinde hayatını kaybeden uçağın pilotu emekli Yüzbaşı Levent Arslan'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti
Düşen uçaktan yaralı çıkarılan iki kişiden İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen de kaldırıldığı aynı hastanede kurtarılamadı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün'ün ise tedavisi sürüyor.
Öte yandan uçağın havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık bir kilometre uzaktaki karpuz tarlasına düştüğü tespit edildi.
Bu arada, aynı bölgede 30 Ekim 2018'de eğitim uçağı düşmüş, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı ölmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:07 Kaynak: AA
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