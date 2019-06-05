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GÜNCELLEME - Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'dan bayramlaşmak için Adana'daki akrabalarına gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'dan bayramlaşmak için Adana'daki akrabalarına gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ok yönetimindeki 06 DE 4144 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda boş sulama kanalına düştü.
Takla atarak durabilen otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ok, çocukları Ayşe ile Haşim ve babaanne Kazmura Ok kentteki hastanelere kaldırıldı. Anne Sahra Ok ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan yaralılardan babaanne Kazmura Ok da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sahra ve Kazmura Ok'un cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Ok ailesinin, akrabalarıyla bayramlaşmak üzere Şanlıurfa'dan geldikleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:37 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Adana, Güncel
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