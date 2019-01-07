Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'daki Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme - Adana'daki Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 13'ü tutuklandı.

Güncelleme - Adana'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 13'ü tutuklandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, 4 Ocak Cuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 13'ü tutuklandı, 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kozan'da 19, Ceyhan ve Feke ilçelerinde birer ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alınmış, 2 şüphelinin başka suçlardan tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise firari olduğu öğrenilmişti.

Zanlıların evlerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabancalarla bunlara ait mermi ve fişek ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:03 Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel
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