Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Ayakkabısından Eroin Çıktı

Güncelleme - Ayakkabısından Eroin Çıktı

1 saat önce

Bolu'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, ayakkabısının içinde ve sırt çantasında 470 gram eroin bulunan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncelleme - Ayakkabısından Eroin Çıktı, System.String[]
Bolu'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, ayakkabısının içinde ve sırt çantasında 470 gram eroin bulunan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda yol kontrolü yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsünü durdurarak, içinde ve yolcular üzerinde arama yaptı.

Ekipler, otobüs yolcularından R.D'nin (27) üzerinde yaptıkları aramada, sırt çantası ve ayakkabısının içinde hazırlanmış özel bölmelere gizlenmiş 6 paket halinde 470 gram eroin buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:14 Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel
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