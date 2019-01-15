Güncelleme - Bolu Atatürk Stadı'nın Zemini Karla Kaplandı
47 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Galatasaray arasında bu akşam oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle saha zemini beyaza büründü.
Ziraat Türkiye Kupası
'nda Boluspor
ile Galatasaray
arasında bu akşam oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle saha zemini beyaza büründü.
Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Kar
yağışı aralıksız sürerken, saat 19.50'de Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu Atatürk
Stadı'nın zemini de karla kaplandı.
Stada gelen Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) yetkilileri, saha zeminini temizleme çalışmalarının başlaması talimatını verdi.
Bu arada maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu
, yardımcıları ve federasyon yetkilileri, saha zemininde incelemelerde bulundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ve Boluspor çalışanları, sahadaki karın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Maçın ertelenip ertelenmeyeceğinin temizleme çalışmalarının ardından belirleneceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:52 Kaynak: AA
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