Güncelleme - Eskişehir Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Eskişehir, İstanbul, Bursa ve Aksaray'da 140 polisin katılımıyla 15 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 ilde operasyon düzenlenmişti.



Zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 185 gram sentetik uyuşturucu, 71 uyuşturucu hap, 3,5 gram esrar, 1,3 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 17 sentetik hap, bir av tüfeği ve 7 kartuş, 4 tabanca ile 138 fişek ele geçirilmişti.



Operasyonda, uyuşturucu satıcısı oldukları öne sürülen 23 şüpheli ile bu zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 21 kişi yakalanmıştı. Haklarında yasal işlem başlatılan 44 kişiden 33'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

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