Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün "Emniyetin Mahrem İmamları" Yapılanması Davası

Güncelleme - Fetö'nün "Emniyetin Mahrem İmamları" Yapılanması Davası

24 dakika önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 12'si tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Güncelleme - Fetö'nün
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 12'si tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Ali Aktaşoğlu'nun dosyasının, hakkında Ankara'da görülen başka bir dava ile birleştirilmesi için ayrılmasına karar verildiğini bildirdi.

Daha sonra cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerini, aksi kanaatte olunması halinde ise hükümle tahliyelerini talep etti.

Sanıklar da son savunmalarını yaptı. Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Adem Topal, Ahmet Eralp, Ahmet Güler, Akif Kurtoğlu, Ali Eryılmaz, Murat Açar ve Süleyman Ersöz'ü 8 yıl dokuzar ay, Sevinç Çevirgen'i 9 yıl 22 gün, Murat Uğur ve Rıdvan Yücel'i 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırıldığı belirtilen tutuklu sanık Ali Yiğit'e 5 yıl 10 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın hükümle tahliyesini kararlaştırdı. Heyet, aynı kapsamda tutuksuz sanık Mustafa Yıldız'a 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 42 sayfalık iddianamede, 13 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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