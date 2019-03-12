Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Hdp Seçim Bürosu Açılışındaki "Terör Propagandası"

Güncelleme - Hdp Seçim Bürosu Açılışındaki "Terör Propagandası"

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güncelleme - Hdp Seçim Bürosu Açılışındaki
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Hereke Mahallesi'nde HDP'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.B, D.A, C.T, H.P, H.B, İ.B, Ö.K, Ö.A, F.T, U.G, E.Ç. ve Y.Ç'nin Körfez İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yukarı Hereke Mahallesi'nde önceki gün HDP'nin seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma 10 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye çıkmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:44 Kaynak: AA

Kocaeli, Körfez, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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