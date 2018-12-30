Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'deki Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Güncelleme - Kocaeli'deki Silahlı Kavga: 1 Yaralı

31 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Güncelleme - Kocaeli'deki Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köseköy İstasyon Mahallesi Nizam Sokak'ta hurda alanı işletmecisi M.Ö. (38) ve kardeşi H.Ö. (30) ile ellerinde sopalarla işletmeye gelen 5 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö'nün ruhsatsız tabancayla çevreye ateş açması sonucu, gruptaki N.M. (38) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından inceleme yapan polis, hurdacı M.Ö. ve kardeşi H.Ö'yü, yaralanan N.M. ile hastaneye giden oğlu A.M. (18), B.B. (24), G.A. (25) ve K.Y'yi (26) gözaltına aldı.

İş yeri sahibi M.Ö, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, kardeşi H.Ö. ile diğer şüpheliler ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Şüpnheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yaralı N.M'nin ifadesinin ise tedavisinin ardından alınacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:53 Kaynak: AA

Köseköy, Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Büyükyazı Yaşamını Yitirdi 7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Çocuğun Hayatı Altüst Oldu

Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 21:24:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'deki Silahlı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]