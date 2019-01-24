Güncelleme - Sertavul Geçidi'nde Kar Yağışı
1 saat önce
Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Karaman-Mersin kara yolu araç trafiğine açıldı.
Kar
yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Karaman- Mersin
kara yolu araç trafiğine açıldı.
Mersin'in Mut
ilçesi ile Karaman arasındaki Sertavul Geçidi
'nde akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Karaman-Mersin kara yolu ulaşıma kapandı.
Bazı araçların yolda kaldığı bölgede Mut Bölge Trafik ekipleri, araçları geçit yakınlarındaki bir dinlenme tesisine yönlendirdi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol kontrollü şekilde araç trafiğine yeniden açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:35 Kaynak: AA
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