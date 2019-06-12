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GÜNCELLEME - Sinop'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

2 saat önce

Sinop'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu iki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Sinop'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Sinop'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu iki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Muhammed Kadiroğlu'nun (22) kullandığı 39 NJ 194 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolu Kabalı köyü mevkisinde karşı yönden gelen Seyfi Yıldırım idaresindeki bir kargo şirketine ait 05 LD 319 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü ile yanındaki Filiz Polat'ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan kamyon sürücüsü ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AFAD ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan cesetler, incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Bu arada, kazada yaşamını yitiren Muhammed Kadiroğlu ve Filiz Polat'ın Kastamonu Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenildi.
Kastamonu Üniversitesi, trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencileri için başsağlığı mesajı yayımladı.
Filiz Polat'ın Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Muhammed Kadiroğlu'nun ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu belirtilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Öğrencilerimizin Sinop'ta yaşanan elim bir kaza sonucu vefat ettiklerini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Kastamonu Üniversitesi ailesi olarak kazada vefat eden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı temenni ederiz."
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:23 Kaynak: AA
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