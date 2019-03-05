Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Tuvalet Penceresinden Girdiği Markette Hırsızlık Yaptı

Güncelleme - Tuvalet Penceresinden Girdiği Markette Hırsızlık Yaptı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Güncelleme - Tuvalet Penceresinden Girdiği Markette Hırsızlık Yaptı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme'deki bir marketin kasasından 17 bin 500 lira çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin aynı mahallede ikamet eden G.B. (25) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince evinde gözaltına alınan G.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, markete, tuvalet penceresinden girdiği, çelik kasayı da yanında bırakılan anahtarla açtığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dengesini Kaybeden Akrabasının Üzerine Düştüğü 11 Aylık Bebek Can Verdi Apartman Dairesine Giren Hırsızlar, Ev Sahibi ile Kızını Vahşice Katletti

Komşusunun Üzerine Düştüğü Zeynep Bebek, Son Yolculuğuna Uğurlandı Son Dakika! NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 19:01:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Tuvalet Penceresinden Girdiği Markette Hırsızlık Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]