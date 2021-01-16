Güncellenen gelenek esanslı kolonyalar - Son Dakika

Güncellenen gelenek esanslı kolonyalar

16.01.2021 07:39
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Gelen misafire kolonya ikram etmek yıllardır süren bir geleneğimiz. Pandemiyle birlikte bu geleneğin gerekliliği kanıtlandı.

Gelen misafire kolonya ikram etmek yıllardır süren bir geleneğimiz. Pandemiyle birlikte bu geleneğin gerekliliği kanıtlandı. Çünkü alkol oranıyla virüsleri etkisiz hale getiriyor. Kolonya kullanımının artması farklı esanslı olanların da rağbet görmesini sağladı. Baharatlı, çiçek aromalı, hatta istediğiniz özel kokuların harmanlandığı kolonyalar hem hijyen hem güzel kokmamızı sağlıyor. Aromaterapist Rana Babaç Çelebi'yle esanslı kolonya trendini konuştuk...

Esanslı kolonya ne anlama geliyor?

Kolonya kullanımı hayatımıza girdiği günden bugüne hijyen ve ferahlıkla ilişkiliydi. Esanslar yüzyıllarca kolonya geleneğine sadık bir çizgide, ondan beklediğimiz temizlik, ferahlık hissini perçinleyecek tazeleyici ve canlandırıcı etkilerde oluyordu. Yani, uçuculuğu yüksek, hızla yok olan narenciye kokuları... Bugün kolonya hala bir hijyen ürünü. Ancak 'esanslı kolonya' geleneksel olana sanat ve hayat aşılıyor.

Son dönemde nasıl yükselişe geçti?

Pandemi nedeniyle kolonyanın önemini yeniden keşfettik. Bu vesileyle kullanım amaçlarını da yeniden tanımlamaya başladık. Kolonya kullanım rutinlerimiz evrilirken Türkiye'nin köklü kolonya üreticileri de geleneklerini yeniden sahiplenmeye ve taleplere karşılık verecek yenilikçi ürünler geliştirmeye başladı. Artan parfüm fiyatlarının da bu trendi beslediğini düşünüyorum.

Bu kolonyalar parfüm yerine mi kullanılıyor?

Parfümü neden kullanırız? Güzel kokmak, iyi hissetmek, karşımıza çıkan insanların dikkatini çekmek için... Dolayısıyla evet, bence kullanılabilir ama tabii ki bu ürünlerden bir parfümden beklediğimiz projeksiyonu (etrafımızda oluşturduğu koku baloncuğu), silajı (bir alanı terk ettiğinizde arkanızda bıraktığınız koku) veya kalıcılığı beklememek lazım.

Üreticiler bu dönemde cesur adımlar attı

Esanslı olanlar geleneksel kolonyalardan farklı mı?

Hem evet hem de hayır. 'Yüzde 100 saf ve doğal uçucu yağlar kullanılarak hazırlanmıştır' gibi bir ibare yoksa bütün kolonyalar esanslarla (sentetik koku molekülü) hazırlanıyor. Ancak 'esanslı kolonya' diye yeni bir konseptten bahsediyorsak bunun nedeni kolonyanın klasik çizgisinin dışına çıkarak tüketicilerin zevklerine hitap etmeye başlamasıdır. Özetle, ürünün kimyasal formülünde bir değişim olmadı ancak üreticileri esanslar konusunda daha yaratıcı ve cesur adımlar attı.

Biz de esanslı kolonyalar hazırlayabilir miyiz?

Votka gibi şekersiz ve kokusuz bir içkiyle hazırlayabilirsiniz. Yüzde 20 oranında su ekleyin. 50 ml'lik karışıma10 damla lavanta ya da 10 damla uçucu limonyağı ekleyerek güzel kokulu doğal kolonyalar elde edebilirsiniz. Şöyle yapılmalı, önce alkolün içerisine uçucu yağınızı damlatın ve bir hafta, 10 gün kadar kokunun olgunlaşmasını bekleyin. Daha sonra suyu ekleyip yine 1-2 gün dinlendirin. Sonra kullanabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken bir püf noktası var mı?

Kimyasallar konusunda IFRA ve ISO gibi kuruluşların birçok veri kullanarak belirlediği standartlar var. Sentetik esans veya uçucu yağ miktarını gönlünüze göre belirlemeyin. Bunların seçtiğiniz taşıyıcıya göre dermal azami kullanım dozları incelenmeli. Tabii ki arzu edilen kokunun esansla mı yoksa doğal bir uçucu yağla mı elde edileceği önemli. Çünkü aynı kokuya sahip esans ve doğal yağların kullanım oranları değişebiliyor.

Kendiniz de yapabilirsiniz...

50 ml'lik bir kolonya için

4 damla portakalyağı

3 damla karanfilyağı

2 damla tarçın yaprağı yağı

2 damla zencefilyağı

10 ml su

40 ml şekersiz alkol

Güncellenen gelenek esanslı kolonyalar

Narenciye, Çelebi, Alkol, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Güncellenen gelenek esanslı kolonyalar - Son Dakika Magazin


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