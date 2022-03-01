GÜNDEM / 1 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 1 Mart 2022

01.03.2022 08:57
GÜNDEM / 1 Mart 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Osmani onuruna resmi akşam yemeği verecek. Yemeğe, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(Ankara/16.30/16.45/17.45/18.45/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşecek.

Şentop, Estonya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mihhail Korb ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/11.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Düzce/14.00-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

HDP'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu için cenaze töreni düzenlenecek.

(TBMM/12.45/15.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya ve Estonya'ya giderek, askeri üsleri ziyaret edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumu, yüksek düzeyli konuşmalarla devam edecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda, "Zekat Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi başlayacak; turun ilk maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

(Trabzon/20.30) (Fotoğraflı)

2- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final ikinci maçında Halkbank, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/21.00) (Fotoğraflı)

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GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 1 Mart 2022 - Son Dakika


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