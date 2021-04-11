GÜNDEM / 11 Nisan 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 11 Nisan 2021

11.04.2021 08:59
GÜNDEM / 11 Nisan 2021, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başlangıcında bulunacak, Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temel atma törenine katılacak.

(Konya/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kırgızistan'da halk anayasa taslağını onaylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 34. hafta mücadelesine Demir Grup Sivasspor- İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Ankara/Kayseri/16.00/Erzurum/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 29. hafta Bereket Sigorta Ümraniyespor- Bursaspor ve Adanaspor- Ankaraspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 33. hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına Frutti Extra Bursaspor- Fenerbahçe Beko, Türk Telekom-Empera Halı Gaziantep Basketbol ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00/Ankara/15.15/Afyonkarahisar/17.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3'üncülük mücadelesinin ilk maçında Türk Hava Yolları ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları yapılacak.

7- Türk Milli Takımlarının da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası, Rusya'da sona erecek. Şampiyonanın 9. gününde kadınlarda +87, erkeklerde 109 kiloda yarışmalar yapılacak.

(Moskova/10.00) (Fotoğraflı)

8- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'da sona erecek.

(Sofya)

9- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Maratonİzmir" adıyla düzenlenen Uluslararası İzmir Maratonu'nun ikincisi koşulacak.

(İzmir/08.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Kara yolları "dijitalleşme projeleri" ile donatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Çağımızda sadece yol yapmakla işimiz bitmiyor. Teknolojiyi, seyahat konforunu, can güvenliğini ve verimliliği sağlamak üzere kara yollarımızda da dijitalleşiyoruz. Bir başka deyişle 'kara yollarımızda dijitalleşme dönemini' başlatıyoruz"

"En güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturma misyonu doğrultusunda hareket ediyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Son 10 yılda yurt dışındaki 2 bin 712 kültür varlığı yurda döndü

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun:

"Arkadaşlarımız tek tek dünyadaki bütün müzayedelerin kataloglarını inceliyor. O eserlerin ait olduğunu düşündüğümüz illerdeki müzelerimizle irtibata geçiyoruz. Müze koleksiyonlarına soruyoruz ve bir kapsamlı dosya hazırlıyoruz. Müzayedeye 'Satmaya çalıştığı eser bizim, bu ülkeden çıkmış bir eser.' diyoruz ve onları durdurmaya çalışıyoruz"

"Bu yıl itibarıyla devam eden 70 dosyamız var, geçen yıl bu sayı 65'ti. Bu dosyaların her biri bir eser demek değil, her bir dosyada bazen onlarca, yüzlerce eser olabiliyor"

"İsviçre ile eser iadesi anlaşmasının sonuna geldik. Çok yakın zamanda tamamlayacağımızı umut ediyorum"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 90 ülkeye 40 milyon dolarlık salça sattı

Salça ihracatında ilk sırada 25 milyon 613 bin dolarla Irak yer aldı

Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Seyyar:

"Dünyanın önemli pazarlarında Türk salçalarını görebilirsiniz. Özellikle ABD'de, Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde markalarımızla tercih ediliyoruz"

(Ahmet Bayram/Manisa)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 11 Nisan 2021 - Son Dakika


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