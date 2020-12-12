GÜNDEM / 12 Aralık 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni ile Manisa- Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akhisar Kaymakamlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Akhisar Çevre Yolu açılış törenine katılacak.

(Manisa/11.15/12.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da güvenlik yasa tasarısına ve ülkede artan İslamofobi'ye karşı protestolar düzenlenecek.

(Paris) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 12. haftasına Atakaş Hatayspor- Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor-Göztepe, Hes Kablo Kayserispor- Trabzonspor, MKE Ankaragücü- İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/13.30/Rize/Kayseri/16.00/Ankara/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyükler takım finaliyle sürecek.

(Mersin/15.00) (Fotoğraflı)

3- Güreşte iptal edilen dünya şampiyonasının yerine organize edilen, milli sporcuların da mücadele edeceği Bireysel Dünya Kupası, Sırbistan'da grekoromen stilde müsabakalarla başlayacak.

(Belgrad/13.00-21.30)

4- TFF 1. Lig'in 14. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor- Eskişehirspor ve Bursaspor-Yılport Samsunspor maçları oynanacak.

(Balıkesir/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

5- Misli.com 2. Lig'de 15. haftanın ilk maçında, Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile Afjet Afyonspor karşılaşacak.

(Trabzon/13.00) (Fotoğraflı)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası Bahçeşehir Koleji- Beşiktaş, HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Galatasaray ve Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Afyonkarahisar/15.15/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Samsun Canik Belediye-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Birevim Elazığ İl Özel İdare-BOTAŞ, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Galatasaray, OGM Ormanspor- Çankaya Üniversitesi maçları oynanacak.

(Samsun/13.00/Elazığ/Adana/14.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Solhanspor, Haliliye Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankkart maçları yapılacak.

(İstanbul/12.00/Şanlıurfa/15.00/Afyonkarahisar/18.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Sistem9 Yeşilyurt ile Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.30/17.30) (Fotoğraflı)

10- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Tur mücadelesinin ilk maçında Spor Toto, THF Spor Salonu'nda Romanya ekibi CSM Bükreş'i konuk edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

11- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftası Aksaray Belediyesi Gençlikspor- Muratpaşa Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Aksaray/13.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Jandarmanın zırhlı araç sürücü adaylarına Bilecik'te zorlu eğitim

Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki taktik tekerlekli zırhlı asayiş araçlarını kullanacak sürücü adayları, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezinde zorlu sürüş ve atış eğitimlerinden geçiriliyor

Engelden kaçma, yol güvenliği, doğru viraj tekniği, devrilme-savrulma, engel geçişleri, panik fren, park manevra ve araçla hareket halindeyken hedefe ateş etme eğitimi alan personel, Türkiye'nin birçok noktasında terörle mücadele başta olmak üzere önemli görevler üstleniyor

Eğitim Merkez Komutanı Albay Mehmet Baykal:

"Jandarma Genel Komutanlığının envanterinde bulunan taktik tekerlekli zırhlı asayiş araçlarının eğitimi merkezimizde verilmektedir"

(Tayyib Hoşbaş/Bilecik)

2- Türkiye'nin turizmdeki rakipleri bu yıl dip seviyeleri gördü

TÜRSAB'ın hazırladığı "Kovid-19 Sürecinde Türkiye ve Dünya Turizmi Değerlendirmesi" raporuna göre, salgının ortaya çıktığı ve büyük bir hızla yayıldığı 2020 yılında dünya genelinde turizm destinasyonları büyük kayıplara uğradı

Türkiye'nin turizmde önde gelen rakiplerinden İspanya, turizmde ilk 8 ayda yüzde 76 gerilerken Yunanistan ise ilk 7 ayda yüzde 81 oranında gerileme yaşadı

Türkiye genelinde 1975 konaklama tesisi "Güvenli Turizm Sertifikası" ile hizmet verirken il bazlı dağılımda Antalya 374 tesis ile ilk sırada, İstanbul ise 373 tesis ile ikinci sırada bulunuyor

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Dezavantajlı lise öğrencileri için Okul Destek Projesi başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı durumdaki çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve yeteneklerine göre yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan projeyi lise eğitimine devam eden gençleri de kapsayacak şekilde genişletecek

Böylelikle Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti alan lise öğrencilerinin, eğitim ve kariyer planlaması ile meslek seçimleri noktasında uzmanlar tarafından rehberlik desteği alması sağlanacak

Bakanlık verilerine göre, çocuk başına aylık ortalama 1082 lira ödemede bulunulan ve aynı zamanda ailelere psikososyal destek de sağlanan SED hizmetinden 18 yılda 643 bin çocuk yararlandı

(Burcu Çalık/Ankara)

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