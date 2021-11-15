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GÜNDEM / 15 Kasım 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 15 Kasım 2021

15.11.2021 08:57
GÜNDEM / 15 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek MKYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek resmigeçit töreni ile Yeni Girne Askeri Hastanesinin temel atma, toplu açılış ve lansman törenlerine katılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KADEM Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi için düzenlenecek törene katılacak, 15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00/Antalya/20.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkları arasında yapılacak "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ziyaret edecek, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen 9 projenin toplu açılış törenine katılacak, ardından Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Safranbolu Eski Çarşı'da esnafı ziyaret edecek.

(Karabük/10.00/11.00/12.00/12.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapımı devam eden, Başakşehir-Kayaşehir- Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, ekim ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini ve konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edilecek, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom ile yapılacak ve Atatürk Kültür Merkezi'nin teknik, sanatsal ve kültürel yönetiminin uluslararası standartlara göre yürütülmesini sağlamayı amaçlayan iş birliği anlaşmasının imza törenine ve "Gelecek Gençlerin/ Kültür Endüstrileri Destek Programı"nın tanıtımına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında KADEM tarafından yürütülen "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi" töreni ile Türkiye Bilardo Federasyonunun tesis açılışına katılacak.

(Ankara/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, G Grubu'nda, 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ'la yapılacak maça ilişkin Podgorica Şehir Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, milliler son çalışmasını da statta yapacak.

(Podgorica/21.00/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, Türkiye maçına ilişkin Karadağ Futbol Federasyonunun merkez binasında düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Karadağ Milli Takımı son çalışmasını DG Arena'da gerçekleştirecek.

(Podgorica/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Üsküdar Belediyespor-Tekirdağspor maçı yapılacak.

(İstanbul/15.30)

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AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 15 Kasım 2021 - Son Dakika


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