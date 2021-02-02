GÜNDEM / 2 Şubat 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"na katılacak.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek Çiftçi Buluşması programının açılışında konuşacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Küçükçekmece İlçe Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, çeşitli temaslarda bulunacak.

(Kars/13.30-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Kantinciler Esnaf Odası, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu ile Türkiye Fırıncılar Federasyonunu ziyaret edecek.

(Ankara/10.15/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 Ocak ayı ihracat rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2010-2019 dönemi sürdürülebilir kalkınma göstergelerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile bir araya gelecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 23. haftası Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe, Çaykur Rizespor- Kasımpaşa ve Galatasaray-Medipol Başakşehir maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/16.00/Rize/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu ikinci etap mücadelesi Polonya, D Grubu ikinci etap maçları ise Rusya'da başlayacak.

C Grubu'nda yer alan VakıfBank ilk maçında ev sahibi ülkeden LKS Commercecon ile karşılaşacak, D Grubu'nda bulunan Eczacıbaşı VitrA, Almanya'dan Allianz MTV ile karşı karşıya gelecek.

(Lodz/20.00/Kaliningrad/17.00)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da elemelerinde mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın erkek ve kadın basketbol turnuvalarının kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

(Mies/12.30)

4- Basketbolda Türkiye'den Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off gruplarının kurası İsviçre'de çekilecek.

(Mies/18.00)

ÖZEL HABER

1- YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - Türkiye'ye yatırımın cazibesi teşviklerle katlanıyor

Ülkenin öncelikleri kapsamında proje bazlı olarak vergisel destekler, istihdam destekleri, finansman destekleri, yatırım yeriyle ilgili destekler veriliyor, izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tescil kolaylığı sağlanıyor

Enerji teknolojileri, medikal teknolojiler, elektrik-elektronik, lojistik, petrokimya, biyoteknoloji, otomotiv, demir yolu taşımacılığı, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma sanayisi ve uzay teknolojileri, tarımsal sanayi teknolojileri ve diğer Ar-Ge yoğun sektörler Türkiye'de yatırımda öncelikli alanlar olarak öne çıkıyor

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

2- e-Devlet'ten 2020'de kimlik kartı, ehliyet ve pasaport randevusu için yapılan başvuru sayısı 8 milyonu buldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:

"e-Devlet'teki 'TC Kimlik Kartı Başvuru Randevusu' hizmetinden geçen yıl yaklaşık 5 milyon kez yararlanıldı. 'Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu' hizmeti 2 milyondan fazla, 'Pasaport Başvuru Randevusu' hizmeti de 1 milyondan fazla kullanıldı"

"Vatandaşlarımız, birinci derece yakınları olan anne, baba, eş ve çocukları için randevu alabiliyor, oluşturulan başvuru durumları da e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanabiliyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı Hacı Murat İbrahim, geçiş sürecinin 2. yılında AA'ya konuştu:

"Siyasi süreç pürüzsüzce ilerliyor. Silahlı kuvvetlerin devreden çıkarılması sürüyor. Şimdiye dek Moro İslami Kurtuluş Cephesinin 13 bin 500 mücahidi silah bıraktı, hedefimiz 40 bin"

"Başlıca odaklandığımız 4 alan sırasıyla eğitim, sağlık sistemi, sosyal hizmetler ile stratejik altyapı. İşe alım sürecinin yüzde 70'i tamamlandı"

"Nasıl hükümet edileceğini ve hükümetin nasıl yürütüleceğini hızlıca öğrenmeliyiz. Bürokrasi inşasına odaklanmalıyız"

"Türk hükümeti ve halkına en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye, barış sürecinin her aşamasında aktif yer aldı"

(Furkan Mercan-Ömer Faruk Yıldız) (Tokyo-Kuala Lumpur)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.