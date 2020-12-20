GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2020

20.12.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2020, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek. Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları'na katılacak, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Başbakan Zoran Zaev ve Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşecek.

(Kuzey Makedonya)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile aralık ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından organize edilen Siber Güvenlik Haftası, Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Sanal Siber Güvenlik Fuarı ile başlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Lübnan'daki Filistinli mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için İHH İnsani Yardım Vakfı ve 20 STK'nin bölgede uygulayacağı "Filistin Kampları-Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası"nın tanıtımı, MÜSİAD Genel Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Süper Lig'de 13. hafta İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor- Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/Antalya/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 15. haftası Yılport Samsunspor- Beypiliç Boluspor, Adana Demirspor-Tuzlaspor ve Giresunspor- Altınordu maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/16.00/Adana/18.00/Giresun/19.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasından ertelenen Hatay Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol maçı oynanacak.

(Hatay/16.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasının son maçında Eczacıbaşı VitrA, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/18.30)

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Mustafa Şentop, Makedonya, Ankara, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2020 - Son Dakika


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