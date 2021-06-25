GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkça desteklenen 55 milyon liralık 8 projenin toplu açılış törenine katılacak. Bakan Varank, Antepfıstığı Lisanslı Deposu, Kadın Girişimci Destek Merkezi ve Model Fabrika'nın da aralarında olduğu bazı merkezleri ziyaret edecek.

(Gaziantep/10.00/17.45)

3- TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu'nun geliştirdiği virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının, Faz 2 gönüllülerine uygulanması programına katılacak.

(Ankara/11.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak 95. Gazi Koşusu'nu izleyecek.

(İstanbul/17.15)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu mücadelesi Galler- Danimarka ve İtalya- Avusturya maçlarıyla başlayacak.

(Amsterdam/19.00/Londra/22.00)

3- 13. Artistik Cimnastik Bireysel Aletler Dünya Kupası, Katar'da finallerle tamamlanacak. Milli sporculardan Ahmet Önder paralel bar ve barfiks, Ferhan Arıcan paralel bar ve Adem Asil atlama masasında final mücadelesi verecek.

(Doha)

4- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya'da klasman ve yarı final maçları yapılacak.

(Valensiya)

5- Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı, başkan ve kurulların seçimiyle sona erecek.

(İstanbul/10.00)

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