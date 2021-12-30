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GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2021

30.12.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Darülaceze sakinleri ile bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Darülaceze sakinleri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesislerinin açılışını yapacak.

(Antalya/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda bakım çalışması devam eden Yavuz sondaj gemisi personeli ve aileleriyle buluşacak, gemiden Karadeniz'de sondaj çalışmalarına devam eden Fatih ve Kanuni sondaj gemilerine canlı bağlantı gerçekleştirecek.

(Zonguldak/19.00/21.00) ???????

2- TÜİK, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Kovid-19 salgının ikinci yıldönümünde ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki durum ve salgınla mücadeleyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Vuhan)

SPOR

1- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası başlayacak; BOTAŞ- Fenerbahçe Safiport ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Kocaeli/13.30)

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Mustafa Şentop, Darülaceze, Karadeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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