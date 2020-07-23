GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na başkanlık edecek, Şura üyelerine verilecek öğle yemeğine katılacak.
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23.07.2020 07:15:34. #1.13#