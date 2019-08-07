Gündem yine Kayserispor

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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kayserispor isim sponsoru olan Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ve Kayserispor Teknik Direktör Hikmet Karaman akşam yemeğinde bir araya geldi.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:19 Kaynak: İHA
Valisi Şehmus Günaydın, Kayserispor
Başkanı Erol Bedir, Kayserispor isim sponsoru olan Boydak Holding
'in CEO
'su Alpaslan Baki Ertekin ve Kayserispor Teknik Direktör Hikmet Karaman
akşam yemeğinde bir araya geldi. Kadir Has
tesislerindeki idman sonrasında biraraya gelen isimler, sarı kırmızılı takımın son durumu, gelecek ve gidecek oyuncular, lig müsabakaları hakkında konuştular.
Toplantıda Vali Günaydın, sarı kırmızılı kulübe destek olması için başlatılacak olan kampanya hakkında da bilgiler verdi. - KAYSERİ
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