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Gündem yine Kayserispor

1 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kayserispor isim sponsoru olan Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ve Kayserispor Teknik Direktör Hikmet Karaman akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kayserispor isim sponsoru olan Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ve Kayserispor Teknik Direktör Hikmet Karaman akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kadir Has tesislerindeki idman sonrasında biraraya gelen isimler, sarı kırmızılı takımın son durumu, gelecek ve gidecek oyuncular, lig müsabakaları hakkında konuştular.

Toplantıda Vali Günaydın, sarı kırmızılı kulübe destek olması için başlatılacak olan kampanya hakkında da bilgiler verdi. - KAYSERİ
Boydak Holding, Kayserispor, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:19 Kaynak: İHA
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