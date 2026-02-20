Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hırsızlık amacıyla gündüz vakti Ünaldı Mahallesi'nde bulunan bir eve giren şahıslar, evde bulunan ve kendilerine direnen 2 kadına saldırdı.

2 KADINI DARBETTİLER

Şüpheli şahıslar tarafından boğulmaya çalışılan Emine Y. isimli kadın ağır yaralanırken, darbedilen ve ismi öğrenilemeyen diğer kadın da yaralandı. Olay sonrası şüpheli şahıslar kaçarken, çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emine Y. ile diğer yaralı kadın, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Emine Y.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR

Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.