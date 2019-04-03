Son Dakika Haberleri: Gündüz Vakti Kaçarken Yakalandılar

Gündüz Vakti Kaçarken Yakalandılar

49 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan adalarına gündüz vakti kaçmaya çalışan 24 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekibi tarafından kıs kıvrak yakalandı.

Gündüz Vakti Kaçarken Yakalandılar, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan adalarına gündüz vakti kaçmaya çalışan 24 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekibi tarafından kıs kıvrak yakalandı.

Geceleri deniz karanlıkken kaçak yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan mülteciler bu sever öğlen vakti denize açıldı. Turgutreis sahilinden saat 13: 00'da fiber tekneyle denize açılan içlerinde kadın ve çocuklarından bulunduğu 24 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildi. Büyük Kiremit adası açıklarında yakalanana mülteci teknesine operasyon düzenleyen ekipleri suret teknesinin ön kısmından bile mülteci çıkardı. 1, Mısır uyruklu 23, Filistin uyruklu mültecinin olduğu, Sahil güvenlik ekiplerince tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, kullandıkları fiber tekneyle beraber Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Yapılan işlemlerin ardından göçmenler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:17 Kaynak: İHA

Yunanistan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa
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