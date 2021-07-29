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Gündüzbey mahallesi altyapısı yenilendi - Son Dakika

Gündüzbey mahallesi altyapısı yenilendi

29.07.2021 14:56
Gündüzbey mahallesi altyapısı yenilendi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi başlatmış olduğu altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Malatya genelinde yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Malatya Geneli Muhtelif İçmesuyu ve Kanalizasyon Hattı yapım işi kapsamında Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Mahallesi'ne yaklaşık maliyeti 1.5 milyon TL olan 2 bin 500 metrelik içmesuyu hattı çalışması gerçekleştirildi. Öz kaynakların kullanıldığı içmesuyu hattı çalışmasında hatları deplase edilerek 500 adet abone bağlantısı yenilendi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmaların ardından Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri de 3 km'lik yolda yeni asfalt serim çalışması yapıyor. Tamamen eskiyen yolda yol kazıma işlemini yapan ekipler asfalt serim çalışmalarını da tamamlayıp daha konforlu ve ferah yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Gündüzbey Mahallesinde başlatılan ve tamamlanan altyapı çalışmaları ile asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Mahallesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, "Gündüzbey Mahallemizde özellikle içme suyu ile alakalı sorunlar vardı. Kurum olarak içme suyu şebekesini yenilemek adına sokakların dar olmasına rağmen 2,5 km'lik alanda içme suyu şebekesi çalışmalarını yaptık. Çalışmalarımızla birlikte 500 abonemizin bağlantılarını yaptık ve devreye aldık. Yaptığımız çalışmalarımızın sonrasında Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın ekipleri asfalt çalışmalarını yapmak için sahaya girdi. Yapılan çalışmaların mahallemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmaların ardından asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "Gündüzbey Mahallemizin eski yerleşim alanında asfalt çalışmalarımıza başladık. Çalışmaları yaptığımız alan dar ve araç gereçlerimizin mahalle içerisinde hareket alanı kısıtlı. Çalışmaları yaptığımız alanda üç çeşit taş vardı ve birçok alanı yamaydı yani yol anlamında kullanışlı bir yer değildi. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaların ardından komple yolda söküm işlemi yaptık ve pmt ile asfalt çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Mesafe olarak 3 km'lik bir mesafe ama çalışma şartları bakımından zor. Kamyon ve greyderin girmemesi nedeniyle elle döküm ve serim işlemlerini yapıyoruz. Çalışmaları yaptığımız alan Büyükşehir Belediyemize ait olmamasına rağmen kısa zamanda asfalt çalışmalarımızı tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine yolumuzu sunacağız" açıklamalarında bulundu.

Mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaları başkanımızla beraber inceledik. Asfalt çalışmalarımıza da biran önce başlanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Selahattin Başkanımızın göreve gelmesiyle mahallemizin gelişmesi bir oldu. Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin Malatya genelinde yoğun olarak çalıştığını dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, "Büyükşehir Belediyemizin güzel çalışmalarından birine daha şahitlik ediyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kadim Gündüzbey'imizin, kadim Kündübeg'imizin sokaklarının standartlarının yükseldiğini görüyoruz. Güzel ve kaliteli asfaltla mahallemizin tanıştığını görüyoruz. İçme suyu, kanalizasyon altyapı çalışmalarımız tamamlanmış. Yapılan altyapı çalışmalarının sonucunda da asfalt çalışmalarımız da yapılıyor. Çalışmaların Gündüzbeyli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Selahattin Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gündüzbey Mahallesinde yaklaşık 50 yıllık su şebekesinin yenilendiğini söyleyen Başkan Gürkan, "Gündüzbey Mahallemizde çok eskilerden kalma su şebekemiz vardı. Yaklaşık 50 yıl önce yapılan bir su şebekesiydi. Mevcut su şebekesinin kifayet etmediği ve yeterli olmadığı, basıncının olmadığı, patlak ve arızaların olduğu ve vatandaşlarımıza da sürdürülebilir anlamda su verilemediği şeklinde şikâyetler geliyordu. Ayrıca Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızda yolların iyi olmadığını gördü ve müşahede etti. MASKİ Genel Müdürlüğümüze su şebekelerinin değişmesi konusunda talimatımızı vermiştik. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızda yolların bize ait olmamasına rağmen yama ile yolların düzgün olmayacağını belirtmesi üzerine, düzgün bir asfaltın çalışmaların yapıldığı alana dökülmesi noktasında ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik.

MASKİ Genel Müdürlüğümüz 2,5 km'lik alanda çalışmalarını bitirdi ve 500 abonenin bağlantılarını yaptı. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızda zor şartlarda asfalt çalışmalarını yapıyor. Asfalt çalışmaları noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de bir destan yazıyoruz. 8 Büyükşehir Belediyesinin toplamından fazla günlük bitüm alınıyor. TÜPRAŞ'ın resmi kayıtlarıdır. Sadece Gündüzbey Mahallesinde değil, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın 85 yerde şantiyesi var. Malatya'nın bin 600 mezra, 718 mahalle ve 13 ilçesinde şehrimizin her köşesinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yaptığımız çalışmaların memleketimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, inceleme gezisinin ardından kiraz ağacına resmedilen kiraz figürünü Gündüzbey Mahallesi adına yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan'a takdim etti.

Gündüzbey mahallesi altyapısı yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Gündüzbey, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gündüzbey mahallesi altyapısı yenilendi - Son Dakika


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