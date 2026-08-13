Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nadir görülen Güneş tutulması, bu kez sadece bir astronomi olayı olarak kalmadı; ekstrem spor tarihinin en ikonik anlarından birine ev sahipliği yaptı. İspanyol kaykaycı Danny León’un aylar süren hazırlık sonucu Güneş tutulmasının tam tepe noktasında sergilediği performans ile izleyenlere nefes kesen görsel bir şölen sundu.

Doğanın en büyüleyici olaylarından biri olan Güneş tutulması, bu kez ekstrem sporun ve görsel sanatın zirve noktasına sahne oldu. İspanyol ekstrem sporcu ve ünlü kaykaycı Danny León, Güneş ve Ay’ın tam olarak hizalandığı, gökyüzünün karardığı o birkaç saniyelik kritik anda unutulmaz bir performansa imza attı.

SALİSELERLE YARIŞAN SANAT: TUTULMA MODU 

Aylar öncesinden özel fotoğraf ve video ekipleriyle planlanan bu efsanevi projede León, Güneş’in etrafında kusursuz ışık çemberinin ("ateş çemberi") oluştuğu an rampadan havalandı. Kaykayıyla havada süzülürken tutulmayı tam arkasına alan yıldız sporcu, kusursuz zamanlamasıyla izleyenlerin nefesini kesti.

Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan ve ekstrem spor tarihinin en ikonik kareleri arasına giren atlayış sonrası hislerini paylaşan León, "Hayatımın numarası: Tutulma Modu!" ifadeleriyle bu anı tarihe not düştü.

GÖKYÜZÜNDEKİ GÖRSEL ŞÖLENE SAHİLDEN ÇIĞLIKLI ALKIŞ 

Güneş tutulmasının yarattığı büyüleyici atmosfer sadece spor dünyasında değil, izleyenler arasında da büyük heyecan uyandırdı. O anlara tanıklık eden yüzlerce kişi, kıyılarda ve teknelerde toplanarak bu ender doğa olayını pürdikkat takip etti.

Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti

Güneş’in tam anlamıyla kapandığı ve gündüzün ortasında alacakaranlığın çöktüğü o dakikalarda sahildeki kalabalık, hayranlık çığlıkları ve alkışlarla gökyüzünü inletti. Bir yanda saliselerle yarışarak tarih yazan Danny León’un nefes kesen performansı, diğer yanda doğanın ihtişamını coşkuyla izleyen vatandaşlar, unutulmayacak anlara imza attı.

Güneş Tutulması, İspanya, Dünya, Güneş, Şölen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güneş Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Başarılı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat Kilosu 15 bin liradan satılıyor 600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
Çerkezköy’de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çerkezköy'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Koyun sürüsüne otomobil çarptı Çok sayıda hayvan telef oldu Koyun sürüsüne otomobil çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım DEM Parti ve Yeni Parti’nin istediği oluyor Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Öcalan’ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler
Okan Buruk’a tepki yağıyor Cenazede bu söylenir mi Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
TFF’den Fenerbahçe’ye erteleme yanıtı Saniye düşünmediler TFF'den Fenerbahçe'ye erteleme yanıtı! Saniye düşünmediler
Messi’den vefat eden babasına yürek burkan mektup Messi'den vefat eden babasına yürek burkan mektup
Mardinspor Stadı’nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı

22:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
21:53
Kara Kartal pençeyi vurdu Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Play Off Turu’na yükseldi
Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi
21:49
“15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı“ iddiası Davaya bakanlık da müdahil olacak
"15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak
21:18
Mansur Yavaş İYİ Parti’ye mi geçiyor Açıklamalar peş peşe geldi
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
21:06
İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti’ye katılacağını açıkladı
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı
20:25
Dünya devinden Osimhen hamlesi Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor
Dünya devinden Osimhen hamlesi! Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor
20:22
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
20:09
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37’ye yükseldi
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
19:36
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti
17:57
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 01:50:09. #7.13#
SON DAKİKA: Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.