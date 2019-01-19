Güneşi Gören İstanbullular Sahile Akın Etti
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Zeki GÜNAL - Güven USTA - İstanbul DHA - İSTANBUL günlerdir soğuk havanın etkisindeydi.
Zeki GÜNAL - Güven USTA - İstanbul DHA
- İSTANBUL günlerdir soğuk havanın etkisindeydi. Yağmur ve zaman zaman etsini gösteren kar yağışı İstanbulluları evlerine hapsetti. Ancak bugün hava sıcaklığı 15 dereceyi buldu. Güneşi gören İstanbullular özellikle sahillere akın etti. Beşiktaş
'ta Ortaköy
, Bebek
ve Arnavutköy
'e akın ekenler sahilde yürüyüş yaptı. Bazı kişiler ise balık tutmayı tercih etti. Karaköy
sahilinde dolaşanlar, güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıktıklarını söylediler.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:20 Kaynak: DHA
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