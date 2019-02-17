Son Dakika Haberleri: Güneşli Havada Tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na Akın Etti

Güneşli Havada Tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na Akın Etti

28 dakika önce

Bolu'da önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda güneşli havanın tadını çıkarmak için gelen tatilcilerle doldu.

Güneşli Havada Tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na Akın Etti, System.String[]
Bolu'da önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda güneşli havanın tadını çıkarmak için gelen tatilcilerle doldu.

Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle tatilcilerin tercihi oldu. İçerisinde bulunan gölün buz tuttuğu ve göl çevresindeki yeşil çam ağaçlarının karla kaplı olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, güneşli havayı da fırsat bilerek keyifli zaman geçirdiler. Tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Avusturya'dan Türkiye'ye tatile gelen Selahattin Karaduman, "İlk defa geliyorum. Avrupa'dan daha güzel. Avrupa'da böyle yerler bulamazsınız" dedi.

Ailesiyle birlikte 2 günlük hafta sonu tatilini Bolu'da değerlendiren başka bir tatilci ise, "Burayı çok beğendim. Türkiye'de bu kadar güzel bir yer olacağını tahmin etmiyordum. Dün Abant'a gittik. Bugün ikinci günümüzde buraya geldik. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Ben de şok oldum" ifadelerini kullandı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:42 Kaynak: İHA

Türkiye, Bolu, Gölcük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan Fethullah Gülen Açıklaması: Bize Ulaşan Bir Şey Yok Tanzim Satışların Başlamasının Ardından Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze Sivri Biber!

Survivor'da Sevinç Gerginliği! Acun Ilıcalı, Hikmet ile Yunan Yarışmacı Arasındaki Tartışmaya Müdahale Etti Türkiye Güzeline Aldığı Tektaşla Alay Konusu Olan Eser Yenenler, Eleştirileri Tiye Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:10:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneşli Havada Tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na Akın Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]