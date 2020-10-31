Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 723 bini aştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1912 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 723 bin 682'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 19 bin 230 olduğu ülkede, vaka sayısı 1912 artışla 723 bin 682'ye çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 800 bin 823 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iyileşen sayısı 653 bin 52 oldu.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olma özelliğini koruyor.