Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 772 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 727 bin 595'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 54 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 465 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 772 artışla 727 bin 595'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 852 bin 918 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 657 bin 500'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.