Güney Afrika'da Okulda Silahlı Saldırı: 3 Öğretmen Öldü

23.01.2026 20:17
Cinsel taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen, okulda saldırı düzenleyerek intihar etti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde, öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen, okula düzenlediği silahlı saldırıda 3 öğretmeni öldürüp intihar etti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Ntabankulu İlkokulunda meydana gelen olayda, 52 yaşındaki saldırgan, öğretmenler odasına girerek rastgele ateş açtı.

Saldırıda 1 öğretmen olay yerinde, ağır yaralanan 2 öğretmen ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Öğrencilere yönelik cinsel saldırı iddiaları nedeniyle bir süre önce görevden uzaklaştırılan saldırgan ise meslektaşlarını vurduktan sonra silahla yaşamına son verdi.

Polis Sözcüsü Nobuntu Gantana, basına yaptığı açıklamada, ölenlerin kimliklerinin ailelerine yapılacak resmi bildirimin ardından açıklanacağını belirterek, soruşturmanın "üç cinayet ve bir intihar vakası" olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Afrika, Güncel, Şiddet, Suç, Son Dakika

