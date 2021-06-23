Güney Afrika ülkeleri, Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadele için Mozambik'e barış gücü gönderecek - Son Dakika

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi ülke liderleri, Mozambik'e Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı mücadelesinde destek olmak için asker gönderme kararı aldı.

Mozambik'in başkenti Maputo'da düzenlenen SADC Toplantısı'nda, terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı yürütülen mücadeleye destek için Mozambik'e askeri barış gücü gönderilmesi kararlaştırıldı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi'nin başkanlık ettiği toplantıda, SADC'nin ülkede yerlerinden edilmiş yüz binlerce ev sahipliği yapan Cabo Verde bölgesinin güneyinde Nacala kasabasında insani yardım operasyon merkezi açmasına karar verildi.

Toplantıda, askeri barış gücünün niceliğine ve bölgeye ne zaman gönderileceğine dair bilgi paylaşılmadı.

Afrika'dan 15 ülkenin üyesi olduğu SADC, siyasi krizlere ve bölgesel sorunlara müdahale ediyor.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.