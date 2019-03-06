Son Dakika Haberleri: Güney Kariyer Fuarı, Akdeniz Üniversitesinde

Güney Kariyer Fuarı, Akdeniz Üniversitesinde

1 saat önce

Güney Kariyer Fuarı'nın 21-22 Mart'ta Akdeniz Üniversitesinde düzenleneceği bildirildi.

Güney Kariyer Fuarı, Akdeniz Üniversitesinde, System.String[]
Güney Kariyer Fuarı'nın 21- 22 Mart'ta Akdeniz Üniversitesinde düzenleneceği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde, Batı Akdeniz Bölgesindeki 8 üniversitenin paydaşlığında 21-22 Mart'ta gerçekleşecek. Güney Kariyer Fuarı'nın hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.

Fuarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü senato odasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Proje Müdürü Neşe Gülmez, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, GÜNKAF koordinatörü Prof. Dr. Burcu Demirel ve paydaş üniversiteler katıldı.

Hazırlık çalışmalarının değerlendirme toplantısının ardından katılımcı üniversitelerden, Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya AKEV Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin etkinlik komisyonuyla, Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi, ardından da ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar için Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ziyaret edildi.

Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından yürütülen kariyer fuarı, GÜNKAF 19'a 200'ün üzerinde kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektör firmaları olmak üzere 8 üniversiteden 10 bine yakın mezun ya da öğrencinin katılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:54 Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, 22 Mart, Güney, Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İyilik Yapıp Sırasını Başkasına Verdi, 8 Milyar TL'lik Ödülün Sahibi Oldu Genç Şarkıcı Babes Wodumo, Yatak Odasında Sevgilisinin Saldırısına Uğradı

Son Dakika! KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:31:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kariyer Fuarı, Akdeniz Üniversitesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]