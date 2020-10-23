Güney Kore'de grip aşısı sonrası ölenlerin sayısı 32'ye çıktı, yetkililer 'Ölümlerin nedeni aşı değil' diyor - Son Dakika
BBC

Güney Kore'de grip aşısı sonrası ölenlerin sayısı 32'ye çıktı, yetkililer 'Ölümlerin nedeni aşı değil' diyor

23.10.2020 12:07
Güney Kore'de grip aşısı sonrası ölenlerin sayısı 32'ye çıktı, yetkililer 'Ölümlerin nedeni aşı değil' diyor, System.String[]

Güney Kore'de grip aşısı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 32'ye çıktı.

Güney Kore'de grip aşısı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 32'ye çıktı. Sağlık yetkilileri, ölümlerle aşılar arasında bir bağlantı olmasına ihtimal vermediklerini söylüyor.

17 yaşındaki bir kişinin grip aşısı yaptırdıktan iki gün sonra hayatını kaybetmesi ülkede endişeye neden olmuştu.

Güney Kore Adli Tıp Kurumu, bu kişinin otopsisinde, ölümün aşıdan kaynaklandığına dair hiçbir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Aşı programın durdurulması çağrılarına rağmen hükümet yetkilileri, 19 milyon kişinin ücretsiz olarak aşılanacağı kampanyanın devam edeceğini söylüyor.

Yaklaşık 52 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 13 milyon civarında kişiye grip aşısı yapıldı.

Aşıyı kendi imkanlarıyla yaptıracaklarla birlikte bu sayının 30 milyona çıkması bekleniyor.

Başbakan Chung: Uzmanlar ölümlerin aşıdan kaynaklanma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi

Başbakan Chung Sye-kyun, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve ölümlerin nedenini bulmak için titiz bir çalışma yürütüleceğini söyledi.

Chung, "Uzmanlar, ölümlerin aşıdan kaynaklanma ihtimalinin düşük olduğunu söylediler. Ama birçok vatandaş hala endişeli" dedi.

Kore Aşı Derneği, aşı programına devam edilmesi çağrısında bulundu.

'Program askıya alınsın'

Ancak sağlık çalışanları sendikası Kore Tıp Birliği (KMA) hükümetin programı askıya almayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Yonhap haber ajansına göre KMA yetkilisi Min Yang-ki, "Aşı programının devam etmesi konusunda hemfikiriz. Hükümetten programı temelli durdurmasını istemiyoruz. Ama ölümlerin nedeni belirleninceye kadar programın bir hafta kadar askıya alınmasını istiyoruz" dedi.

Güney Kore'de gripten her yıl yaklaşık üç bin kişi ölüyor.

Covid-19 salgınıyla mücadele ederken olası bir grip salgınının sağlık sistemi üzerinde ilave yük oluşturmasını engellemeye çalışan hükümet aşı kampanyasını geçen ay başlatmıştı.

Aşı programı, daha önce buzdolabında tutulması gereken beş milyon doz aşının bir sağlık kuruluşuna taşınırken oda sıcaklığına maruz kaldığının ortaya çıkması üzerine üç hafta süreyle askıya alınmıştı.

Programa 13 Ekim'de tekrar başlandı ve bugüne kadar 8,3 milyon kişiye daha aşı yapıldı. Bu kişilerden 350'sinde ters reaksiyon görüldü.





Aşıları kim üretiyor?

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre ülkede yapılan aşıları GC Pharma, SK Bioscience, Korea Vaccine, Boryung Biopharma adlı yerel üreticilerle Fransız Sanofi firması tedarik ediyor. Ölen 25 kişiden dördüne SK Bioscience, beşine Boryung, beşine GC Pharma, birine Korea Vaccine ve dördüne de Sanofi'nin aşısı yapıldı.

Güney Kore'de üretilen aşıların başka ülkelere ihraç edilip edilmediği bilinmiyor.

Guardian, Sanofi'nin bu programdaki aşılarının başka ülkelerde kullanılıp kullanılmadığının da bilinmediğini yazdı.

Güney Kore'de grip aşısı sonrası ölenlerin sayısı 32'ye çıktı, yetkililer 'Ölümlerin nedeni aşı değil' diyor

Grip Aşısı, Güney Kore, Hükümet, Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Kore'de grip aşısı sonrası ölenlerin sayısı 32'ye çıktı, yetkililer 'Ölümlerin nedeni aşı değil' diyor - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki koronavirüs toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Maltepe'de film senaryolarını aratmayan karantinadan kaçış planı! Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtmışlar Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar
İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası         
11:59
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler         
11:41
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim         
11:26
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak         
09:59
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın         
09:31
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş         
08:46
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 12:15:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Kore'de grip aşısı sonrası ölenlerin sayısı 32'ye çıktı, yetkililer 'Ölümlerin nedeni aşı değil' diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei