Güney Kore ile Çin arasındaki THAAD anlaşmazlığı yeniden gündemde

Güney Kore ile Çin arasında, ABD yapımı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin konuşlandırılmasına ilişkin tartışma, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'in bu hafta içinde Çin'e yaptığı ziyaretle yeniden gündeme geldi.

Güney Koreli Bakanın Çinli mevkidaşı Vang Yi ile 8 Ağustos'ta Şangong eyaletinin liman şehri Çingdoa'da yaptıkları görüşmede, THAAD konusu gündeme gelirken tarafların görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar fikir ayrılığını gözler önüne serdi

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Park'ın THAAD bataryalarının faaliyetini sınırlamayı taahhüt ettiği belirtilirken Seul yönetimi bu konuda güvence verildiği iddiasını yalanladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, dün yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz açıkça belirtir ki THAAD, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehdidine karşı vatandaşlarımızın hayatını ve güvenliğini korumaya yönelik bir öz savunma aracıdır. Bu bir egemen güvenlik sorunudur ve müzakere edilemez." ifadesini kullandı.

Çin ayrıca, Seul'ün bu konuda "Üç Hayır" ilkesine bağlı kalacağını, yeni THAAD sistemleri konuşlandırmama, ABD öncülüğündeki füze savunma sistemlerine katılmama ve ABD ve Japonya ile üçlü askeri ittifak kurmama sözünü verdiğini iddia etmişti.

Açıklanmanın yalanlanması, Güney Kore'nin önceki Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ABD ile Çin arasında denge kurma politikasının ürünü olan THAAD'a ilişkin taahhütlerinin, mayısta göreve başlayan yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve yönetimi tarafından onaylanmadığına işaret ediyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang ise dün yaptığı revize edilmiş açıklamada, "Taraflar birbirlerinin meşru güvenlik kaygılarına önem vermeli, sorunu ikili ilişkileri köstekleyecek bir engel haline getirmeden, uygun şekilde ele almalı." dedi.

Güney Kore 2017'de Kuzey Kore kaynaklı füze tehdidinin artması üzerine ABD'ye ait THAAD bataryasını topraklarına konuşlandırma kararı almıştı. Füze savunma sisteminin radarının kendisine karşı casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini savunan Çin, karara tepki göstermişti.

Pekin, Moon hükümeti "Üç Hayır" güvencesini verene dek Seul ile ticari ve kültürel ilişkilerini askıya almıştı.

Seçim kampanyası sırasında yeni THAAD bataryaları konuşlandırmayı taahhüt eden Yoon'un bu tavrının bir politika değişikliğine dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu.