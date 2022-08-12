Güney Kore ile Çin arasındaki THAAD anlaşmazlığı yeniden gündemde - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore ile Çin arasındaki THAAD anlaşmazlığı yeniden gündemde

12.08.2022 21:22
Güney Kore ile Çin arasındaki THAAD anlaşmazlığı yeniden gündemde

Güney Kore ile Çin arasında, ABD yapımı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin konuşlandırılmasına ilişkin tartışma, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'in bu hafta içinde Çin'e yaptığı ziyaretle yeniden gündeme geldi.

Güney Kore ile Çin arasında, ABD yapımı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin konuşlandırılmasına ilişkin tartışma, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'in bu hafta içinde Çin'e yaptığı ziyaretle yeniden gündeme geldi.

Güney Koreli Bakanın Çinli mevkidaşı Vang Yi ile 8 Ağustos'ta Şangong eyaletinin liman şehri Çingdoa'da yaptıkları görüşmede, THAAD konusu gündeme gelirken tarafların görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar fikir ayrılığını gözler önüne serdi

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Park'ın THAAD bataryalarının faaliyetini sınırlamayı taahhüt ettiği belirtilirken Seul yönetimi bu konuda güvence verildiği iddiasını yalanladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, dün yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz açıkça belirtir ki THAAD, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehdidine karşı vatandaşlarımızın hayatını ve güvenliğini korumaya yönelik bir öz savunma aracıdır. Bu bir egemen güvenlik sorunudur ve müzakere edilemez." ifadesini kullandı.

Çin ayrıca, Seul'ün bu konuda "Üç Hayır" ilkesine bağlı kalacağını, yeni THAAD sistemleri konuşlandırmama, ABD öncülüğündeki füze savunma sistemlerine katılmama ve ABD ve Japonya ile üçlü askeri ittifak kurmama sözünü verdiğini iddia etmişti.

Açıklanmanın yalanlanması, Güney Kore'nin önceki Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ABD ile Çin arasında denge kurma politikasının ürünü olan THAAD'a ilişkin taahhütlerinin, mayısta göreve başlayan yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve yönetimi tarafından onaylanmadığına işaret ediyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang ise dün yaptığı revize edilmiş açıklamada, "Taraflar birbirlerinin meşru güvenlik kaygılarına önem vermeli, sorunu ikili ilişkileri köstekleyecek bir engel haline getirmeden, uygun şekilde ele almalı." dedi.

Güney Kore 2017'de Kuzey Kore kaynaklı füze tehdidinin artması üzerine ABD'ye ait THAAD bataryasını topraklarına konuşlandırma kararı almıştı. Füze savunma sisteminin radarının kendisine karşı casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini savunan Çin, karara tepki göstermişti.

Pekin, Moon hükümeti "Üç Hayır" güvencesini verene dek Seul ile ticari ve kültürel ilişkilerini askıya almıştı.

Seçim kampanyası sırasında yeni THAAD bataryaları konuşlandırmayı taahhüt eden Yoon'un bu tavrının bir politika değişikliğine dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu.

YORUMLAR
500
Güney Kore, Çin'e THAAD konusunda güvence verildiğini yalanladı Güney Kore, Çin'e THAAD konusunda güvence verildiğini yalanladı Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan, 'Tayvan konusunda ABD'nin yolunu izlememe' uyarısı Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan, 'Tayvan konusunda ABD'nin yolunu izlememe' uyarısı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore ile Çin arasındaki THAAD anlaşmazlığı yeniden gündemde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:35 Sağlık-Sen Başkanı açıkladı! Yeni yönetmelikle hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?
20:34 Sarı-kırmızılı taraftar Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti: Come to Galatasaray
20:03 "CHP'li belediyeler için İçişleri'nde birim oluşturuldu" iddiasına Bakan Süleyman Soylu'dan videolu yanıt geldi
19:54 Trabzonspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler açıklandı
19:41 Galatasaray'da 10 numaranın yeni sahibi Dries Mertens oldu
18:49 Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni özel işletmelere açma kararı tepki çekti
18:23 Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam
17:55 Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor
17:37 Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
20:59 İstanbul'u kana bulayacakken yakalanmıştı! PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif anları görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 21:22:38. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore ile Çin arasındaki THAAD anlaşmazlığı yeniden gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement