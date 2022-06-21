Güney Koreli animasyon uzmanına, eşini darbetmekten hapis cezası - Son Dakika
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Güney Koreli animasyon uzmanına, eşini darbetmekten hapis cezası

21.06.2022 14:58
Güney Koreli animasyon uzmanına, eşini darbetmekten hapis cezası

Güney Koreli animasyon uzmanı Namkook Lee, eşi Jae Young Lee'yi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, "hayati tehlike meydana getirecek şekilde eşi kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Koreli animasyon uzmanı Namkook Lee, eşi Jae Young Lee'yi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, "hayati tehlike meydana getirecek şekilde eşi kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Namkook Lee, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı duruşmada hazır bulundu.

Savunmasında eşine vurmadığını öne süren Namkook Lee, bir üniversitede sözleşmeli çalışmaya başladığını, ikinci sömestirde parasını alamaması nedeniyle stresli olduğunu, bundan dolayı eşiyle arasında sorunlar çıktığını söyledi.

Olayın öncesinde, eşiyle çok kez tartıştıklarını anlatan Lee, "Olay günü eşim intihara kalkışmıştı. Dışarıdaki herkes durumu gördü, izledi. Birçok komşum kendisine durmasını söyledi. Bizim olduğumuz ikinci kattaki pencereden intihara kalkışmıştı. Eşim 70, bense 45 kiloyum. Benden daha güçlü olmasına rağmen kendisini atmaya çalıştığında onu geri çekmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Eşinin ölmesini engellemeye çalıştığını savunan sanık, "Kasti olarak vurmak ya da darbetmek istemedim. Onu durdurmak istedim. Bir erkeğim ama ondan daha ince bir fiziğe sahibim. Sadece onu çektim, vurmadım. Karımı seviyorum. Eşimle birlikte olmak istiyorum. Şu anda Türkiye'de olup olmadığını bilmiyorum. Cezaevinde olduğum sürece bağlantı kuramadım." diye konuştu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, "eşi kasten yaralama" suçundan sanığın 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık, "Türk yargısına saygılıyım ve adaletine de güveniyorum." dedi.

Sanık Namkook Lee'yi "hayati tehlike meydana getirecek şekilde eşi kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme, tahliyesine ve hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi.

Mahkeme, sanığın, üzerine atılı "hakaret" ve "tehdit" suçlarından ise kesin ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 26 Mayıs 2022'de sanık Namkook Lee'nin (70), eşi Jae Young Lee'yi (64) darbettiği belirtilmişti.

İddianamede, "hayati tehlike meydana getirecek şekilde eşi kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından sanığın 3 yıl 10 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Koreli animasyon uzmanına, eşini darbetmekten hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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