İslahiye'de 50 bin dekar alanda üzüm hasadı başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden Gaziantep'teki İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda üzüm hasadı başladı.

Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde "Mevlana", "Antep karası", "Hatun parmağı", "Kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "Sultani" üzümlerinin hasadı yapılıyor.

Sabah erken saatlerde bahçeye giden mevsimlik işçiler, topladıkları üzümleri önce kasalara ardından kamyonetlere yükleyip Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkan Mehmet Köse, gazetecilere, ilçeye bağlı 15 mahallede hasadın başladığını söyledi.

Bölgede yaklaşık 50 bin dekar alanda bağcılık yapıldığını ve bu sezon 85 bin ton civarında rekolte beklediklerini ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Havası, rüzgarı ve kendine has aromasıyla tercih edilen sofralık üzümümüz iç piyasanın haricinde Suudi Arabistan, Libya, Kuveyt, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere ihraç ediliyor. 2022 yılı sezonunda mevsimsel yağışlar ve hava sıcaklığı üzümlerin yetişmesi için çok uygundu. Bu yıl fiyatlar düşük ancak rekolte çok iyi."

Üzüm üreticisi Mehmet Barak da ilçede dekar başına bu yıl yaklaşık 1 ton verim alındığını aktardı.