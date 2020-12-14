Güneydoğu'da kano yıldızları yetişiyor - Son Dakika

Güneydoğu'da kano yıldızları yetişiyor

14.12.2020 12:47
Güneydoğu'da kano yıldızları yetişiyor, System.String[]

Türkiye'de katıldıkları müsabakalarda dereceler elde eden Şanlıurfalı sporcular, kano sporu ile adından söz ettirerek yeni sporcuların yetişmesini sağlıyor.

Türkiye'de katıldıkları müsabakalarda dereceler elde eden Şanlıurfalı sporcular, kano sporu ile adından söz ettirerek yeni sporcuların yetişmesini sağlıyor.

Şanlıurfa'da yaşayan ve yaşları 14 ile 16 arasında değişen kano sporu sporcuları, Bozova ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan tesiste, pandemi nedeniyle kontrollü bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 50 sporcunun pandemi nedeniyle dönüşümlü bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü Atatürk Barajında, her biri faklı hikayeye sahip çocuklar, kano sporu ile tanıştıktan sonra kısa sürede katıldıkları müsabakalarda dereceler elde etti. Milli takıma seçilen ve seçilmeyi bekleyen sporcular, alacakları ulusal ve uluslararası dereceler ile ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek istiyorlar. Sporculardan Hilal Şimşek, elde ettiği başarılar ile milli takıma seçilmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Şanlıurfa'da 11 yaşında tanıştığı kano sporunu çok sevdiğini belirten Hilal Şimşek (15), "İlk zamanlarda suya girmeye bile korkuyorduk. Eğitmenlerimizin desteği ile yavaş yavaş alıştık. Türkiye'deki ilk yarışım için Eskişehir'e gittik. Şanlıurfa'dan 30 kişilik ekip ile gittik. İlk yarışımda 3'üncü oldum. Daha sonra Adana'da düzenlenen yarışmada da 3'üncü oldum. 2 yarış sonra Adana'da bir daha düzenlenen yarışmada ise birinci oldum. Milli takım seçmelerine katıldık. Milli takıma seçildik. Pandemi nedeniyle biraz kısıtlama olsa da biz yine antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Biz dereceler elde ettikçe yatırımlar oldu. Bizim gibi gençler de katılım sağladı. Daha sonra gittikçe sayımız arttı ve artmaya da devam ediyor. En büyük hedefim olimpiyatlara katılmak ve ülkeme başarılar getirmek" dedi.

Emrullah Demir: "Sudan çok korkuyordum ilk yarışımda dereceye girdim"

Sporculardan Emrullah Demir (14), "Kano sporunu çok seviyorum. İlk suyla buluştuğum, kanoyla tanıştığım o ilk gün, o kadar heyecanlanmıştım ki anlatamam. Kanoyu beden eğitimi öğretmenim bana önerdiğinde ne olduğunu bilmiyordum. Araştırdıktan sonra çok güzel bir spor olduğunu gördüm. Hocalarım sayesinde kısa sürede alıştım. Ailem ilk zamanlarda karşı çıkıyordu. Biz daha önce deniz görmediğimiz için kano sporu aileme çok tehlikeli bir spor gibi geliyordu. Daha sonraları babam arkamda durdu. Ben başarı elde ettikçe ailemin diğer üyeleri de arkamda durdu. İlk derecem Türkiye 4'üncülüğü olmuştu. Daha sonra başka bir müsabakada 3'üncü oldum. Bir başka müsabaka olan minikler kategorisinde Türkiye 3'üncü oldum. Azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi ki hedefim milli takıma seçilmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmektir" şeklinde konuştu.

Dilan Yılmazer: "Elimizden tutmasalar belki de sokak çocukları olurduk"

Sporculardan Dilan Yılmazer (15) ise "Şanlıurfalıyım. Ben önce okul takımında voleybolcuydum. Murat hocamın sayesinde bu spora geldim. Hocalarımızın üzerimizde çok emeği var. Bizlere çok yardımcı oldular. Hedefim önce milli takım, daha sonra ise ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Hocalarıma çok teşekkür ederim. Onlar olmasaydı belki biz sokak çocukları olacaktık" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Güneydoğu'da kano yıldızları yetişiyor

Şanlıurfa, Türkiye, Milli, Kano, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Güneydoğu'da kano yıldızları yetişiyor - Son Dakika Spor


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