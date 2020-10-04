Güneydoğu'nun tahıl ambarında ayçiçeği çekirdeği sevinci - Son Dakika

Güneydoğu'nun tahıl ambarında ayçiçeği çekirdeği sevinci

- Güneydoğu'nun tahıl ambarında ayçiçeği çekirdeği sevinci İlk kez 3 yıl önce alternatif ürün olarak ekimine başlanan ayçiçeği çekirdeğinde yüksek rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası'nda 3 yıl önce buğday ve arpa...

- Güneydoğu'nun tahıl ambarında ayçiçeği çekirdeği sevinci

İlk kez 3 yıl önce alternatif ürün olarak ekimine başlanan ayçiçeği çekirdeğinde yüksek rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası'nda 3 yıl önce buğday ve arpa hasadından sonra bazı çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak ekimine başlanan ve bu yıl 3 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen ayçiçeği çekirdeğinde hem hasat hem de fiyatlar üreticisinin yüzünü güldürdü.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan makarnalık ve ekmeklik buğdayı, firiği, sarımsağı, karpuz, buğday, arpa gibi onlarca ürünün yetiştirildiği Gaziantep'in Araban ilçesindeki verimli topraklar, üreticilerin 3 yıl önce alternatif ürün olarak yetiştirmek için çalışmalara başladığı ayçiçeği için de umut oldu. Çerezlik olan ayçiçeği yetiştiriciliğinde 2 yıl üst üste gerçekleştirilen ekimde alınan başarılı sonuçlar nedeniyle bu yıl 3 bin dönüm arazi üzerinde ekim yapıldı. Bu yıl beklenenin üzerinde bir miktarda hasat edilen ay çekirdiği, tarladan yüksek fiyat ile satılması nedeniyle de üreticinin yüzünü ikinci kez güldürdü.

Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda 3 bin dönüm arazide bu yıl ekimi yapılan ayçiçeği çekirdiğinde dönüm başına 200-250 kilogram verim alındığını belirterek, ayçiçeği çekirdiğinin tarladaki harmanlarda kilosunun 8,50-9,00 TL arasında satışa sunulduğunu kaydetti. Altun, "3 yıldır bereketli ve verimli Araban ovasımızda yetiştirilen ayçiçeği hem rekolte hem de fiyatı ile üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. Yeni alternatif ürün ay çiçeği çekirdeği hasadı Gaziantep'imize, Araban'ımıza ve çiftçilerimize bol kazanç getirsin inşallah" dedi.

İlk kez bu yıl ayçiçeği çekirdeği ekimini yaptığını anlatan Hamit Işık, "2020 yılının Temmuz yında ay çiçeği çekirdeği ekimi yaptık ve Ekim ayında hasadına başladık. Kendime ait olan ve Araban Ovasının değişik bölgelerinde kiraladığım 825 dönüm arazide buğday ve arpa hasadından sonra ikinci ürün olarak ekim yaptık. Verimden memnunum. İlk çıkan ürünleri tarlaya serip kuruttuktan sonra satışa sundum. Ülkenin değişik bölgelerinden harmana gelen tüccarlara bir kilogram ay çiçeği çekirdeklerini, iriliğine göre 8 lira 50 kuruş ile 9 lira arasında değişen fiyatlarda satışını yapıyorum. Diğer ürünlerin girdileri ile ay çiçeği çekirdeğinin girdileri arasında kıyaslama yaptığımda ay çiçeği çekirdeğinin üretim maliyetleri daha düşük oluyor. Bu da biz üreticilere rahat nefes aldırıyor" şeklinde konuştu.

Güneydoğu'daki ayçiçeği çekirdeğinde doluluk oranı fazla

Hamit Işık, Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Araban Ovası'nda üretilen ayçekirdiğinin dünyanın ve ülkenin diğer bölgelerinde üretilen ay çekirdeğine göre daha kaliteli olduğunu savunarak, "Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen ayçiçeği çekirdeğinin başka bölgelerde yetişen ayçiçeği çekirdeklerine göre içlerinin doluluk oranı daha fazla oluyor. Daha lezzetli oluyor. Yüksek rekolte nedeniyle de bölgede ayçiçeği çekirdeği yetiştirimi hızla artıyor. Düşük maliyetler nedeniyle de tüm çiftçilerimize tavsiye ederim" diye konuştu.

Güneydoğu'nun tahıl ambarında ayçiçeği çekirdeği sevinci
Güneydoğu'nun tahıl ambarında ayçiçeği çekirdeği sevinci
Güneydoğu'nun tahıl ambarında ayçiçeği çekirdeği sevinci
Güneydoğu'nun tahıl ambarında ayçiçeği çekirdeği sevinci

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 09:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'nun tahıl ambarında ayçiçeği çekirdeği sevinci - Son Dakika Ekonomi

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