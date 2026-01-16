Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada - Son Dakika
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada

16.01.2026 18:00  Güncelleme: 18:04
Haber Videosu

İstanbul Güngören'de iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

YABN BAKMA KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı.

ATLAS HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeride oturan grup dışarı çıkıyor. Dışarda tartışmanın ardından kavga başlıyor. Kavga sırasında yaralanan Atlas'ın yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: DHA

Çağlayan, İstanbul, Güvenlik, Çocuk, Kavga, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cimbom77 Cimbom77:
    yazık pırlanta gibi çocuk hepimizin çocuğu var Allah ailesine sabır versin 64 0 Yanıtla
  • Hakan şen Hakan şen:
    İdam gelmezse bu ülke adam olmaz, idamın gelmesi için illa karar vericiler mi üzülmeli, kayıpları artık taşıyamaz hale geldi bu ülke, Anne babalara Yazık, 56 3 Yanıtla
  • stone_ilyas stone_ilyas:
    nereye gidecek bu iş nasıl memleket olduk yazık 56 1 Yanıtla
  • TTOPRAK 54 TTOPRAK 54:
    turkıye işte ne beklenırkı 34 15 Yanıtla
  • Mesut Yağız Mesut Yağız:
    şu yaşta ki çocuk nasıl bıçakla geziyor kendi yaşıtlarını öldürebiliyor aklım almıyor 43 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
