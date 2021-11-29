Güngören'de Resul Aydemir rüzgarı esti - Son Dakika

Güngören'de Resul Aydemir rüzgarı esti

İSTANBUL - Güngören Belediyesinin düzenlediği Kültür Sanat sezonu etkinlikleri kapsamında Genç Osman Kültür Merkezi'nde Resul Aydemir sahne aldı.

Güngören Belediyesi'nin düzenlediği Kültür Sanat sezonu etkinlikleri kapsamında sanatçı Resul Aydemir, Genç Osman Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Konsere gelen vatandaşlar doyasıya eğlendi. Güngören halkı, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konsere, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'de katıldı. Burada konuşma yapan Demir, Resul Aydemir'i televizyonda dinlediğini, "Çocukluğum" isimli şarkısı ise kendisini çağrıştırdığını söyledi. Sanatçının işini ahlak zeminiyle yaptığını ifade eden Demir şöyle konuştu: "Ben Resul kardeşimi Güngören ve Bağcılar'da çocukluğum geçti şarkısını ilk televizyonda dinlediğimde hemen benim çocukluğumda ki arkadaşlarım bana mesaj atmaya başladılar. Bizim hikayemizi anlatıyor dediler. Bizim hayatımız çocukluğumuz Güngören ve Bağcılar'da geçti. Söylediği her kelime içimize işledi. Resul kardeşimizi çok seviyorum. Ayrıca seviyoruz çünkü bu işi bir başka boyutuyla yapıyor. Ahlak zeminiyle yapıyor. Bizim değerlerimizle çatışmadan kavga etmeden çocuklarımızın ahlakını bozmadan yapıyor. İyi ki geldi"

Sanatçı Resul Aydemir ise "Çocukluğum" adlı parçasında "Güngören ve Bağcılar'da çocukluğum geçti" diyerek popülerliği yakaladığını söyledi. Yaklaşık iki senedir sevenleriyle buluşamadığını dile getiren Aydemir, "Evimizde yuvamızdayız. Köklerimizin olduğu yerdeyiz. Çokta mutluyuz. Yaklaşık 2 seneye yakındır dinleyicilerimizle buluşamıyorduk. Pandemiden dolayı ama çok şükür artık yavaş yavaş konserler başladı. Geçen hafta Pendik'deydik. Anadolu yakasıyla buluşmuş olduk. Şimdi de Avrupa yakasıyla buluşuyoruz. Yeni projelerimiz var. Hem kendi kliplerimiz olarak hem de filmlere şirketlere yaptığımız tanıtım parçalarımız var. Konser yoğunluğu bu seyircilerimiz ile buluşamama yoğunluğunu bir öncelik verdik projelerimizi öteledik. Özledik çünkü o yüzden bir kaç ay konserlere yoğunluk vereceğiz. Yeni projeleri de en yakın zamanda bir kaç tane peş peşe vereceğiz" ifadelerini kullandı.