Vahşice işlenen cinayette karar çıktı - Son Dakika

Güngören 'de öldürdükleri kişinin cesedini parçalayarak ormana gömdükleri iddiasıyla 9 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme tutuklu sanık Salim Ekici ve Bilal Ekici'nin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmaya katılan anne ise oğlunun cesedinin hala bulunamadığını belirterek "Oğlumun cenazesini istiyorum. Oğluma parçalayıp atmışlar" dedi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bilal Ekici, Salim Ekici ve Muzaffer Ekici getirilirken, tutuksuz sanıklar Cihan Ekici, Gökhan Ekici, Metin Ekici ve Naciye Ekici katıldı. Duruşma salonunda maktul Hakan Öner'in annesi Fatma Öner ve ablası Nilüfer Öner ile taraf avukatları da yer aldı.

CESEDİN YERİNİN SÖYLENMESİNİ İSTİYORUZ

Duruşmada söz alan müşteki anne Fatma Öner, "Oğlumun cenazesini istiyorum. Oğlumu parçalara ayırıp atmışlar. En ağır ceza verilsin" diye konuştu. Müştekilerin avukatı da cinayet kararının aile içinde alındığı, tüm sanıkların suçlu olduğunu öne sürerek "Maktulün yerinin söylenmemesi nedeniyle müvekkillerim mağdurdur. Faillerin bunu bilmesi gerekir. Mevcut cesedin yerinin söylenmesini istiyoruz" dedi.Son sözleri sorulan sanıklar üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, beraat etmelerini talep etti.

4 SANIĞA DEĞİŞEN ORANLARDA CEZA VERİLDİMahkeme heyeti tutuklu sanıklar Bilal Ekici ve Muzaffer Ekici'nin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, bu sanıkların cezasında indirim uygulamadı. Tutuklu sanık Salim Ekici'yi ise "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, sanığın 71 yaşında olması nedeniyle cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Heyet, tutuksuz sanık Metin Ekici'yi de "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırırken, olayın olduğu tarihte sanığın yaşının küçük olması ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 8 yıl 4 aya indirdi. Heyet, sanıklar Naciye Ekici, Gökhan Ekici, Cihan Ekici, Ahmet Ekici ve Talip Çini'nin ise ayrı ayrı beraat etmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Esenyurt'ta 6 Aralık 2013'te tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra haber alınmayan Hakan Öner'in evli olan Nurşen Ekici ile ilişkisi olduğu ve Nurşen Ekici'nin eşi Bilal Ekici'nin olayı öğrenerek eşinin ailesine anlattığı aktarılmıştı. Nurşen Ekici'nin annesinin isteğiyle Hakan Öner'in Güngören'deki eve çağrıldığı ve Bilal Ekici, Muzaffer Ekici, Metin Ekici, ve Salim Ekici tarafından öldürüldüğü, cesedin 2 gün boyunca çekyatta kaldığı daha sonra ise kiralanan bir eve götürülerek parçalandığı da iddianamede yer buldu. Öte yandan Hakan Öner'in cesedi ise halen bulunamamıştı.

İddianamede, sanıklar Bilal Ekici, Salim Ekici ve Muzaffer Ekici hakkında "Canavarca hisle veya acı çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıklar Ahmet Ekici ile Naciye ekici hakkında "Öldürme suçuna azmettirmek" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, sanıklar Cihan Ekici, Nurşen Ekici, Gökhan Ekici ve Talip Çini'nin ise "Öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

- İstanbul