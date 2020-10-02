Vahşice işlenen cinayette karar çıktı - Son Dakika

Vahşice işlenen cinayette karar çıktı

Güngören'de öldürdükleri kişinin cesedini parçalayarak ormana gömdükleri iddiasıyla 9 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Vahşice işlenen cinayette karar çıktı, System.String[]
Güngören'de öldürdükleri kişinin cesedini parçalayarak ormana gömdükleri iddiasıyla 9 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme tutuklu sanık Salim Ekici ve Bilal Ekici'nin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmaya katılan anne ise oğlunun cesedinin hala bulunamadığını belirterek "Oğlumun cenazesini istiyorum. Oğluma parçalayıp atmışlar" dedi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bilal Ekici, Salim Ekici ve Muzaffer Ekici getirilirken, tutuksuz sanıklar Cihan Ekici, Gökhan Ekici, Metin Ekici ve Naciye Ekici katıldı. Duruşma salonunda maktul Hakan Öner'in annesi Fatma Öner ve ablası Nilüfer Öner ile taraf avukatları da yer aldı.

CESEDİN YERİNİN SÖYLENMESİNİ İSTİYORUZ

Duruşmada söz alan müşteki anne Fatma Öner, "Oğlumun cenazesini istiyorum. Oğlumu parçalara ayırıp atmışlar. En ağır ceza verilsin" diye konuştu. Müştekilerin avukatı da cinayet kararının aile içinde alındığı, tüm sanıkların suçlu olduğunu öne sürerek "Maktulün yerinin söylenmemesi nedeniyle müvekkillerim mağdurdur. Faillerin bunu bilmesi gerekir. Mevcut cesedin yerinin söylenmesini istiyoruz" dedi.Son sözleri sorulan sanıklar üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, beraat etmelerini talep etti.

4 SANIĞA DEĞİŞEN ORANLARDA CEZA VERİLDİMahkeme heyeti tutuklu sanıklar Bilal Ekici ve Muzaffer Ekici'nin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, bu sanıkların cezasında indirim uygulamadı. Tutuklu sanık Salim Ekici'yi ise "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, sanığın 71 yaşında olması nedeniyle cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.  Heyet, tutuksuz sanık Metin Ekici'yi de "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırırken, olayın olduğu tarihte sanığın yaşının küçük olması ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 8 yıl 4 aya indirdi.  Heyet, sanıklar Naciye Ekici, Gökhan Ekici, Cihan Ekici, Ahmet Ekici ve Talip Çini'nin ise ayrı ayrı beraat etmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Esenyurt'ta 6 Aralık 2013'te tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra haber alınmayan Hakan Öner'in evli olan Nurşen Ekici ile ilişkisi olduğu ve Nurşen Ekici'nin eşi Bilal Ekici'nin olayı öğrenerek eşinin ailesine anlattığı aktarılmıştı. Nurşen Ekici'nin annesinin isteğiyle Hakan Öner'in Güngören'deki eve çağrıldığı ve Bilal Ekici, Muzaffer Ekici, Metin Ekici, ve Salim Ekici tarafından öldürüldüğü, cesedin 2 gün boyunca çekyatta kaldığı daha sonra ise kiralanan bir eve götürülerek parçalandığı da iddianamede yer buldu. Öte yandan Hakan Öner'in cesedi ise halen bulunamamıştı.

İddianamede, sanıklar Bilal Ekici, Salim Ekici ve Muzaffer Ekici hakkında "Canavarca hisle veya acı çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıklar Ahmet Ekici ile Naciye ekici hakkında "Öldürme suçuna azmettirmek" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, sanıklar Cihan Ekici, Nurşen Ekici, Gökhan Ekici ve Talip Çini'nin ise "Öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.


- İstanbul

Ağırlaştırılmış Müebbet, Güngören, Cinayet, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vahşice işlenen cinayette karar çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi         
19:54
İngiliz devi Tottenham, gözünü Merih Demiral'a dikti İngiliz devi Tottenham, gözünü Merih Demiral'a dikti         
19:23
Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi         
18:42
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi         
17:44
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 20:27:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vahşice işlenen cinayette karar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei