Günpınar Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor - Son Dakika

Günpınar Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor

18.11.2020 11:09
Günpınar Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi ve kanyonu, doğal oluşumu ve saklı kalmış güzellikleriyle sonbaharda muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi ve kanyonu, doğal oluşumu ve saklı kalmış güzellikleriyle sonbaharda muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen şelale, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarına yine ev sahipliği yapıyor.

Malatya'ya 110, ilçe merkezine ise 5 kilometre mesafedeki şelale, 40 metre yükseklikten dökülen sularıyla ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yeşil, mavi ve sarının bütün tonlarını taşıyan şelale, bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar mevsiminde, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerlerinden biri oluyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla büyüleyen şelale, sonbahar mevsiminin yaşandığı şu sıralarda sararan yapraklarla misafirlerini ağırlıyor.

Kanyon içerisinde kendiliğinden oluşan 23'e yakın şelale ve mağara, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

"Keşfedilmemiş güzellik"

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu Üyesi Yasemin Güler, AA muhabirine, topluluk olarak Darende'deki sonbaharın doğal güzelliğini görmek için Malatya'dan geldiklerini söyledi.

Şaşırtıcı bir güzelliğe şahitlik ettiklerini anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Günpınar Şelalesi muhteşem bir yer. Bugün buraya arkadaşlarımızla gezmeye geldik. Malatya'nın keşfedilmemiş güzelliklerinden birini daha yaşıyorum. İnanılmaz bir sonbahar güzelliği renkler, ambiyans, doğa gerçekten tek kelimeyle muhteşem. Şelalenin arkasındaki kanyondan geçtik. İnişli çıkışlı birçok güzelliği keşfettik. Huzur verici bir yer. Çok güzel bir enerjisi var. Burada dört mevsimi de yaşamak lazım. Mutlaka herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum."

"Mutlaka görülecekler listesinde olması gereken bir yer"

Amatör dağcı Yusuf Güler de Malatya'nın birçok güzelliği olmasına rağmen Darende'nin akarsuları ve doğasıyla en şanslısı olduğunu söyledi.

İlçe doğasının harika güzelliklere sahip olduğunu anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Sonbaharda rengarenk doğa bir başka güzel. Bugün ilk defa şelalenin arkasındaki kanyonu gördük gerçekten harika bir yer. Görülmesi gereken bir parkuru var. Buranın havası çok güzel, şehirde aldığımız havadan çok farklı. Herkesin mutlaka görülecekler listesinde olması gereken bir yer."

Sonbahar, Türkiye, Darende, Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Günpınar Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor - Son Dakika


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