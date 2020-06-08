Günübirlik piknik dönüşü uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

Bursalı vatandaşlar sokak kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda kendileri yeşillik alanlara attı. Özellikle Keles , Orhaneli , Büyükorhan ve Harmancık 'taki piknik alanları dolup taştı. Akşam saatlerinde dönüşte ise Doğancı Barajı yakınlarından şehir merkezine kadar kilometrelerce trafik oluştu.

BURSA - Bursa 'da sokak kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonu pikniğe giden vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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