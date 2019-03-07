Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
53 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,44
|0,48
|-8,33
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,96
|-6,25
| Coca Cola İçecek
|35,20
|37,10
|-5,12
|Doğan Holding
|1,22
|1,27
|-3,94
|Şok Marketler
|10,26
|10,67
|-3,84
|TAV Havalimanları
|25,66
|26,60
|-3,53
|Odaş Elektrik
|1,71
|1,77
|-3,39
| Karsan Otomotiv
|1,52
|1,57
|-3,18
| Ege Endüstri
|439,00
|452,50
|-2,98
| Albaraka Türk
|1,73
|1,78
|-2,81
|Çemtaş
|5,86
|6,02
|-2,66
|Zorlu Enerji
|1,49
|1,53
|-2,61
|Arçelik
|20,20
|20,66
|-2,23
| Aksa Enerji
|2,99
|3,05
|-1,97
|Aselsan
|23,42
|23,88
|-1,93
|Mavi Giyim
|41,80
|42,40
|-1,42
|Yataş
|5,62
|5,70
|-1,40
| Koza Altın
|46,66
|47,32
|-1,39
|Deva Holding
|3,87
|3,92
|-1,28
| Trakya Cam
|3,91
|3,96
|-1,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:23 Kaynak: AA
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