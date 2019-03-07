Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

53 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,44 0,48 -8,33
İhlas Gayrimenkul 0,90 0,96 -6,25
Coca Cola İçecek 35,20 37,10 -5,12
Doğan Holding 1,22 1,27 -3,94
Şok Marketler 10,26 10,67 -3,84
TAV Havalimanları 25,66 26,60 -3,53
Odaş Elektrik 1,71 1,77 -3,39
Karsan Otomotiv 1,52 1,57 -3,18
Ege Endüstri 439,00 452,50 -2,98
Albaraka Türk 1,73 1,78 -2,81
Çemtaş 5,86 6,02 -2,66
Zorlu Enerji 1,49 1,53 -2,61
Arçelik 20,20 20,66 -2,23
Aksa Enerji 2,99 3,05 -1,97
Aselsan 23,42 23,88 -1,93
Mavi Giyim 41,80 42,40 -1,42
Yataş 5,62 5,70 -1,40
Koza Altın 46,66 47,32 -1,39
Deva Holding 3,87 3,92 -1,28
Trakya Cam 3,91 3,96 -1,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:23 Kaynak: AA

İhlas, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi

Digiturk'e Rekabet Soruşturması Uçuş İptalleri ve Rötarlar, AB'ye Pahalıya Mal Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:16:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]